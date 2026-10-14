Số ca Ebola tại Congo vượt 9.000, hơn 4.300 người tử vong

Bộ Y tế Congo ngày 13/10 cho biết đã ghi nhận 9.066 ca mắc được xác nhận và 4.381 ca tử vong, tương đương gần một nửa số ca bệnh, khi giới chức y tế gặp nhiều khó khăn trong việc kiểm soát dịch đang lan rộng tại 7 tỉnh.

Nhân viên y tế làm việc bên trong một phòng xét nghiệm lưu động nhằm phát hiện nhanh virus Ebola tại Butembo, Congo. Ảnh: AP.

Báo cáo mới nhất ghi nhận thêm 88 ca mắc và cảnh báo tình trạng “lây truyền trong cộng đồng vẫn là một mối lo ngại”. Tỷ lệ lớn các trường hợp tử vong được ghi nhận bên ngoài các trung tâm điều trị, làm gia tăng lo ngại trong giới chức và nhân viên y tế. Dịch cũng tiếp tục hình thành những điểm nóng mới, với 65 khu vực y tế thuộc 7 tỉnh hiện đã bị ảnh hưởng.

Giới chức cho biết số ca được xác nhận có thể chỉ chiếm khoảng một phần ba tổng số ca mắc, do nhiều trường hợp không được phát hiện. Đợt dịch do virus Bundibugyo hiếm gặp gây ra, hiện chưa có vaccine hoặc phương pháp điều trị đặc hiệu nào được phê duyệt.

Nỗ lực kiểm soát dịch đang bị cản trở bởi nhiều yếu tố, trong đó có giao tranh giữa lực lượng chính phủ và các nhóm nổi dậy, tình trạng người dân không tuân thủ rộng rãi các biện pháp phòng dịch, sự di chuyển mạnh của dân cư và tình trạng thiếu vật tư y tế cũng như các trung tâm điều trị. Xung đột kéo dài tại Congo cũng đã tạo ra một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng nhất thế giới.

Đợt bùng phát hiện nay đã vượt cả 16 đợt Ebola trước đây tại Congo về quy mô và đang trên đà vượt đợt dịch tại Tây Phi giai đoạn 2014-2016, khiến khoảng 11.000 người tử vong.

Nguy cơ dịch lan qua biên giới cũng đang gia tăng. Tuần trước, Kenya trở thành quốc gia thứ hai sau Uganda ghi nhận một ca Ebola nhập cảnh từ Congo, làm sâu sắc thêm lo ngại về khả năng virus tiếp tục lan sang các nước khác trong khu vực.