Kenya ghi nhận ca Ebola đầu tiên

Bộ Y tế Kenya ngày 6/10 xác nhận ca nhiễm Ebola đầu tiên tại nước này là một ca bệnh nhập cảnh từ Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC).

Nhân viên y tế làm việc bên trong một phòng xét nghiệm lưu động nhằm phát hiện nhanh virus Ebola. Ảnh: AP.

Bộ trưởng Y tế Aden Duale cho biết bệnh nhân là một công dân Kenya trở về nước hôm 3/10 từ DRC, quá cảnh Uganda. Người này được cách ly và điều trị tại một bệnh viện ở thủ đô Nairobi sau khi xuất hiện các triệu chứng sốt xuất huyết. Kết quả xét nghiệm sau đó xác nhận bệnh nhân nhiễm virus Ebola. Người bệnh đã tử vong ngày 5/10 trong quá trình điều trị.

Cơ quan y tế Kenya đã nâng mức cảnh báo trên toàn quốc và theo dõi những người có khả năng đã tiếp xúc với bệnh nhân. Theo Bộ trưởng Duale, đến nay 28 người tiếp xúc với bệnh nhân, trong đó có các thành viên gia đình và nhân viên y tế, đã được xác định.

Ca bệnh trên được ghi nhận trong bối cảnh DRC đang ứng phó với đợt bùng phát Ebola lớn nhất từ trước đến nay do chủng virus Bundibugyo hiếm gặp. Dịch được công bố vào giữa tháng 5 và đến nay đã ghi nhận hơn 8.000 ca mắc và hơn 4.000 ca tử vong. Dịch trước đó cũng lan sang Uganda, khiến 20 người mắc bệnh và 2 người tử vong. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố Uganda hết dịch Ebola vào tháng 8.

Ebola lây truyền qua tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết cơ thể của người nhiễm bệnh, dù còn sống hay đã tử vong. Bệnh có thể gây sốt, nôn mửa, tiêu chảy và trong trường hợp nặng dẫn đến xuất huyết trong và ngoài cơ thể.