Khởi động các hoạt động Dự án COAST tại Việt Nam

Ngày 13/11, TP Quảng Ninh, Viện Khoa học Thủy sản Việt Nam phối hợp với Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam tổ chức lễ khởi động các hoạt động trong khuôn khổ Dự án “Chuyển đổi bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu và đại dương” (COAST) tại Việt Nam.

Đây là dự án do Chính phủ Vương quốc Anh tài trợ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam là cơ quan chủ quản, Ban Quản lý các dự án Nông nghiệp là chủ dự án.

Khởi động Dự án “Chuyển đổi bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu và đại dương” (COAST) tại Việt Nam.

Dự án COAST dự kiến được thực hiện từ tháng 10/2025 đến tháng 4/2030 tại 8 tỉnh, thành phố của Việt Nam, trong đó có thành phố Quảng Ninh với tổng nguồn vốn 18,190 triệu bảng Anh, trong đó vốn ODA không hoàn lại là 17,5 triệu bảng Anh.

Trong khuôn khổ chương trình tại Quảng Ninh đã diễn ra lễ khởi động Dự án phát triển mô hình nuôi trồng thủy sản đa dinh dưỡng kết hợp thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển phát thải thấp, gắn với truy xuất nguồn gốc và hoạt động “tăng cường khả năng chống chịu cho ngành thủy sản ven biển Việt Nam thông qua phục hồi hệ sinh thái thủy sinh và phát triển nghề cá bền vững tại TP Quảng Ninh”.

Bà Sue Hayman, Nữ Nam tước xứ Ullock, Quốc vụ khanh Bộ Môi trường, Thực phẩm và các vấn đề nông thôn Vương Quốc Anh, phát biểu tại lễ khởi động dự án COAST.

Các hoạt động tại TP Quảng Ninh sẽ được lựa chọn theo hiện trạng, nhu cầu thực tế, khả năng phối hợp và kế hoạch hằng năm được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trong đó có các hợp phần quan trọng gồm: Bảo vệ, khai thác nguồn lợi thủy sản, hệ sinh thái và đa dạng sinh học biển; nuôi trồng thủy sản bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu; quản lý, giám sát và đánh giá dự án tại Quảng Ninh.

Quảng Ninh có trên 2.000 đảo, bờ biển dài hơn 250 km, hệ sinh thái biển phong phú với rừng ngập mặn, rạn san hô, thảm cỏ biển và các khu vực sinh sản, sinh trưởng của các loài thủy sản. Do đó, Dự án được triển khai tại thành phố phù hợp với yêu cầu bảo vệ hệ sinh thái biển, phục hồi nguồn lợi, giảm rủi ro nuôi biển và chuyển đổi sinh kế bền vững cho cộng đồng ven biển.

Các đại biểu tham dự lễ khởi động các hoạt động trong khuôn khổ Dự án COAST đi khảo sát mô hình nuôi trồng thủy sản trên biển tại khu vực đảo Ông Cụ, phường Cẩm Phả.

Sáng 13/11, các đại biểu tham dự lễ khởi động các hoạt động trong khuôn khổ Dự án “Chuyển đổi bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu và đại dương” (COAST) tại Việt Nam đã đi khảo sát mô hình nuôi trồng thủy sản trên biển tại khu vực đảo Ông Cụ, phường Cẩm Phả, và tìm hiểu sinh kế cộng đồng ven biển TP Quảng Ninh.