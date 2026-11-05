Đoàn Quảng Ninh dự hội nghị kết nối xuất khẩu thủy sản tại thành phố Busan (Hàn Quốc)

Tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại Hàn Quốc, chiều 5/11, đoàn công tác thành phố Quảng Ninh do Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Văn Ánh làm Trưởng đoàn tham dự hội nghị kết nối xuất khẩu thủy sản tại Busan. Hội nghị mở ra cơ hội kết nối doanh nghiệp hai bên, thúc đẩy hợp tác trong nuôi trồng, chế biến và xuất khẩu thủy sản, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm thủy sản Quảng Ninh.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố, đã giới thiệu những lợi thế về kinh tế biển của Quảng Ninh tới các doanh nghiệp tại Hàn Quốc, nhằm tìm kiếm, tăng cường các cơ hội hợp tác giữa hai bên.

Trong phát triển kinh tế biển, Quảng Ninh có đường bờ biển dài khoảng 250km, hệ thống đảo, vịnh, vùng triều và ngư trường rộng lớn, thuận lợi phát triển đồng bộ các hoạt động nuôi trồng, khai thác, chế biến và dịch vụ thủy sản.

Thành phố định hướng phát triển khoảng 45.246ha mặt biển phục vụ nuôi biển; năm 2026 phấn đấu sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt khoảng 120.300 tấn, trong đó nuôi biển đạt 73.000 tấn.

Đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh, phát biểu tại hội nghị.



Cùng với mở rộng quy mô nuôi trồng, Quảng Ninh đang thúc đẩy chuyển đổi phao xốp sang phao nổi HDPE, nâng cao chất lượng vùng nuôi, kiểm soát môi trường và tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị.

Tại hội nghị, thành phố Quảng Ninh đề xuất tăng cường kết nối cung - cầu thủy sản, thúc đẩy hợp tác chuyển giao công nghệ, nâng cao giá trị sản phẩm và mở rộng cơ hội đầu tư trong lĩnh vực nuôi biển công nghệ cao, sản xuất giống, chế biến thủy sản, kho lạnh. Thành phố cũng bày tỏ mong muốn phối hợp với các cơ quan, hiệp hội và tổ chức xúc tiến của Hàn Quốc để kết nối trực tiếp nhà nhập khẩu, nhà phân phối với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất thủy sản của địa phương; tổ chức các chương trình khảo sát thực tế vùng nuôi, cơ sở chế biến và địa điểm có tiềm năng đầu tư.

Quảng Ninh cam kết sẽ đồng hành và phối hợp hỗ trợ doanh nghiệp Hàn Quốc khi đến Quảng Ninh khảo sát, tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư trong lĩnh vực thủy sản, kinh tế biển và logistics.

Đoàn công tác thành phố Quảng Ninh tham quan, tìm hiểu gian hàng của Công ty Cổ phần xuất khẩu thủy sản 2 Quảng Ninh tham dự Triển lãm quốc tế Thủy sản Busan 2026 tại Trung tâm Triển lãm BEXCO, do thành phố Busan tổ chức.

Doanh nghiệp Quảng Ninh tìm hiểu cơ hội hợp tác tại hội nghị kết nối.

Cùng ngày, đoàn công tác thành phố Quảng Ninh đã tới tham quan Triển lãm quốc tế Thủy sản Busan 2026 tại Trung tâm Triển lãm BEXCO do thành phố Busan tổ chức; tham quan gian hàng Việt Nam và gian hàng của Công ty Cổ phần xuất khẩu thủy sản 2 Quảng Ninh tham dự tại triển lãm.