Xây dựng bản đồ số vùng nuôi trồng thủy sản

Với hơn 400 hộ nuôi trồng thủy sản trên diện tích gần 1.400ha, việc nắm chắc địa bàn, quản lý cư trú và kịp thời xử lý những vụ việc phát sinh là yêu cầu bức thiết đặt ra đối với công tác bảo đảm ANTT tại xã Hải Lạng. Từ những bất cập trong quản lý thực tế, Công an xã đã xây dựng bản đồ số các khu vực nuôi trồng thủy sản, đưa dữ liệu thực tế vào phục vụ công tác quản lý địa bàn.

Xã Hải Lạng có diện tích hơn 131km², với khoảng 21km đường bờ biển, nuôi trồng thủy sản là một trong những ngành kinh tế chủ lực, mang lại doanh thu hằng năm trên 1.000 tỷ đồng cho địa phương.

Công an xã Hải Lạng thu thập thông tin, dữ liệu của đầm nuôi thủy sản để xây dựng bản đồ số.

Quy mô sản xuất lớn, các khu vực nuôi phân bố rộng khiến công tác quản lý địa bàn có những đặc thù riêng. Nhiều đầm nuôi nằm xa khu dân cư, không có số nhà, hay địa chỉ cụ thể. Người lao động tại các cơ sở cũng có thể đến từ nhiều địa phương khác nhau. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, thông tin về các hộ nuôi chưa được cập nhật đầy đủ, gây khó khăn cho việc nắm tình hình, quản lý cư trú.

Trước đây, khi xảy ra vụ việc tại các đầm nuôi, nguồn thông tin xác thực vụ việc, vị trí, chủ yếu từ cán bộ an ninh cơ sở và người dân. Với địa bàn rộng, đường đi đến các khu vực sản xuất không phải lúc nào cũng thuận tiện, việc tìm đúng địa điểm có thể mất thêm thời gian, ảnh hưởng đến quá trình xử lý tình huống.

Từ thực tế này, Công an xã Hải Lạng đã rà soát các hộ nuôi trồng thủy sản, thu thập thông tin về chủ hộ, nhân khẩu cư trú, người lao động, hình ảnh thực tế và tọa độ từng khu vực nuôi. Dữ liệu được đưa lên Google Maps để hình thành bản đồ số, phục vụ tra cứu và quản lý tập trung.

Đại úy Lê Thành Luân, Phó Trưởng Công an xã Hải Lạng, cho biết: Công an xã đã hoàn thành việc thu thập dữ liệu của 163 hộ nuôi trồng, đã được đẩy lên Google Maps. Với hệ thống tọa độ được xác định, khi một đầm nào đó xảy ra vấn đề, lực lượng chức năng có thể tra cứu vị trí các đầm nuôi trên điện thoại, hoặc máy tính, tính toán quãng đường di chuyển và chủ động bố trí lực lượng khi cần giải quyết vụ việc.

Sự phối hợp của các hộ nuôi, doanh nghiệp giúp lực lượng chức năng có thêm thông tin phục vụ rà soát, đối chiếu với thực tế. Đây cũng là khâu quan trọng để bản đồ số có thể sử dụng lâu dài, bởi dữ liệu chỉ thực sự có giá trị khi phản ánh đúng vị trí, tình hình hoạt động và những thay đổi tại từng cơ sở. “Chúng tôi rất ủng hộ Công an xã xây dựng bản đồ số, vì địa bàn rộng lớn hơn, cảnh sát khu vực cũng nhiều người mới, có thể chưa nắm hết địa bàn, nên bản đồ số sẽ giúp lực lượng chức năng xác định vị trí đầm nuôi nhanh hơn” - anh Trần Văn Đoàn, Giám đốc Công ty Giống thủy sản Đồng Rui (xã Hải Lạng) cho biết.

Công an xã Hải Lạng nắm tình hình địa bàn.

Việc xác định địa điểm nhanh hơn giúp lực lượng công an chủ động trong tổ chức xử lý, nhất là khi cần tiếp cận các khu vực nằm xa đường chính, hoặc khó tìm theo địa chỉ thông thường. Thay vì phụ thuộc nhiều vào người dẫn đường, lực lượng chức năng có thể sử dụng dữ liệu vị trí để lựa chọn hướng đi và bố trí lực lượng phù hợp với tình hình thực tế.

Bên cạnh yêu cầu xử lý các vụ việc, bản đồ số còn phục vụ công tác quản lý cư trú tại những khu vực nuôi trồng thủy sản. Đây là vấn đề được chính quyền địa phương quan tâm bởi lao động ngoài địa bàn không chỉ làm việc tại các đầm nuôi, mà còn có mặt ở những vườn ươm keo giống. Việc tập hợp thông tin theo từng khu vực sẽ hỗ trợ công tác kiểm tra, rà soát, giúp lực lượng chức năng nắm rõ hơn tình hình nhân khẩu và hoạt động sản xuất.

Ông Đặng Huy Hải, Phó Chủ tịch UBND xã Hải Lạng, cho biết: Trên địa bàn xã có sử dụng lao động các địa phương khác, chủ yếu làm tại các đầm nuôi trồng thủy sản, hoặc các vườn ươm keo giống. Nếu mô hình này được đưa vào áp dụng sẽ đảm bảo ANTT, phòng chống tệ nạn nhanh gọn, thống nhất, là cơ sở để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Mô hình bản đồ số quản lý nuôi trồng thủy sản được triển khai gắn với yêu cầu chuyển đổi số trong lực lượng công an, cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 411 (ngày 11/12/2025) về chuyển đổi số toàn diện của Công an Quảng Ninh. Tuy nhiên, để dữ liệu thực sự trở thành công cụ hữu ích, việc cập nhật thông tin cần được duy trì thường xuyên, nhất là khi có thay đổi về chủ hộ, lao động, hoặc tình hình hoạt động tại các khu vực nuôi, từ đó góp phần giữ ổn định địa bàn, tạo điều kiện để hoạt động nuôi trồng thủy sản phát triển.