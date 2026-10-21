Ngành Nông nghiệp nỗ lực bảo đảm mục tiêu tăng trưởng

Với đà tăng trưởng tích cực trong 9 tháng năm 2026, ngành Nông nghiệp Quảng Ninh khai thác hiệu quả dư địa ở các lĩnh vực chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, đồng thời tăng cường quản lý chất lượng vật tư đầu vào, phòng chống dịch bệnh, tháo gỡ khó khăn cho các dự án và kết nối tiêu thụ nông sản.

Duy trì đà tăng trưởng từ những lĩnh vực thế mạnh

Sản xuất nông nghiệp 9 tháng năm 2026 tiếp tục ghi nhận nhiều kết quả tích cực, tạo nền tảng để ngành Nông nghiệp Quảng Ninh thực hiện các mục tiêu phát triển trong những tháng cuối năm. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, tăng trưởng GRDP nông, lâm nghiệp và thủy sản 9 tháng đạt 4,29%, đạt mục tiêu kịch bản tăng trưởng đề ra. Các chỉ tiêu sản phẩm chủ yếu cơ bản đạt và vượt kịch bản, trong đó một số lĩnh vực có mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, sản lượng lương thực cây có hạt ước đạt 105.685 tấn, tăng 0,18% so với cùng kỳ; sản lượng thịt hơi các loại đạt 79.846 tấn, tăng 3,59%. Đáng chú ý, sản lượng thủy sản đạt khoảng 161.009 tấn, tăng 23,24% so với cùng kỳ và bằng 101,61% kịch bản 9 tháng. Trong đó, sản lượng khai thác thủy sản đạt 57.164 tấn, tăng 6,19%; sản lượng nuôi trồng đạt 101.238 tấn, tăng 36,16%. Cùng với đó, diện tích rừng trồng mới tập trung đạt 13.467,3ha, vượt 8,6% kế hoạch năm; sản lượng khai thác gỗ rừng trồng đạt 653.235m³, bằng 102,5% kịch bản 9 tháng... Kết quả này cho thấy các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục đóng góp quan trọng vào tăng trưởng chung của ngành, dù mức tăng giữa các lĩnh vực còn khác nhau.

Dự án nuôi biển công nghiệp tập trung của Công ty CP Mực nhảy Biển Đông﻿ tại đặc khu Cô Tô.

Theo ông Nguyễn Khắc Dũng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, động lực tăng trưởng trong lĩnh vực chăn nuôi chủ yếu đến từ các cơ sở chăn nuôi tập trung duy trì hoạt động ổn định, mở rộng quy mô đàn lợn và gia cầm. Việc phát triển chăn nuôi theo hướng tập trung góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất, đồng thời tạo nguồn cung thực phẩm ổn định cho thị trường. Đối với thủy sản, mức tăng trưởng nổi bật gắn với sự phát triển của các sản phẩm chủ lực như hàu, cá biển và tôm. Nhiều cơ sở nuôi trồng đẩy mạnh ứng dụng mô hình nuôi thâm canh, siêu thâm canh, chú trọng kiểm soát môi trường và sử dụng con giống chất lượng, qua đó nâng cao năng suất, sản lượng và hiệu quả kinh tế.

Bên cạnh những kết quả đạt được, thực tiễn sản xuất cũng đặt ra yêu cầu tiếp tục phát huy lợi thế từng địa bàn, từng lĩnh vực, gắn mở rộng quy mô với nâng cao chất lượng và hiệu quả. Trong đó, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản được xác định là những lĩnh vực còn nhiều dư địa, có khả năng tạo thêm động lực tăng trưởng trong quý IV.

Mô hình nuôi cá nước ngọt thương phẩm của nông dân xã Quảng Hà.

Để khai thác hiệu quả tiềm năng này, ngành Nông nghiệp tiếp tục phối hợp với các địa phương hướng dẫn tổ chức sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế; khuyến khích phát triển các mô hình sản xuất tập trung, ứng dụng khoa học công nghệ, bảo đảm an toàn sinh học và kiểm soát tốt chất lượng sản phẩm. Việc nâng cao năng lực sản xuất không chỉ góp phần hoàn thành các chỉ tiêu tăng trưởng, mà còn tạo nền tảng để nông nghiệp phát triển theo hướng hiện đại, bền vững.

Đồng bộ giải pháp, tạo động lực cho quý IV

Quý IV là giai đoạn có ý nghĩa quan trọng đối với việc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm, đồng thời chuẩn bị nguồn cung nông sản, thực phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng tăng cao vào dịp cuối năm và Tết Nguyên đán. Cùng với duy trì sản xuất, ngành Nông nghiệp xác định cần triển khai đồng bộ các giải pháp từ phòng chống dịch bệnh, quản lý vật tư đầu vào đến thu hút đầu tư, phát triển thị trường và hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ.

Hội Nông dân xã Quảng Hà cấp phát giống cây su su cho người dân trên địa bàn.

Một trong những nhiệm vụ được ngành Nông nghiệp ưu tiên là chủ động phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, cây trồng và thủy sản. Ngành phối hợp với các địa phương theo dõi sát tình hình sản xuất, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các nguy cơ phát sinh dịch bệnh, hạn chế thấp nhất thiệt hại. Đồng thời, tăng cường các biện pháp phòng chống đói rét cho đàn vật nuôi trong những tháng cuối năm, bảo vệ sản xuất trước diễn biến thời tiết phức tạp.

Cùng với đó, công tác kiểm tra chuyên ngành đối với vật tư đầu vào như giống, thức ăn chăn nuôi, phân bón tiếp tục được tăng cường. Kiểm soát chặt chẽ chất lượng các loại vật tư không chỉ giúp người dân hạn chế rủi ro trong sản xuất, mà còn góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nông sản. Cũng theo ông Nguyễn Khắc Dũng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, bên cạnh việc hướng dẫn tổ chức sản xuất và phòng chống dịch bệnh, ngành sẽ tiếp tục bám sát cơ sở, phối hợp với các địa phương và đơn vị liên quan tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư nông nghiệp, nhất là những dự án ứng dụng công nghệ cao. Đồng thời, rà soát các lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế để đề xuất thu hút đầu tư mới, ưu tiên chăn nuôi công nghệ cao, chăn nuôi an toàn sinh học và nuôi trồng thủy sản hiện đại.

Thực tế, trên địa bàn thành phố đang triển khai nhiều dự án chăn nuôi quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao. Trong đó, Dự án khu chăn nuôi lợn giống và thương phẩm ứng dụng công nghệ cao của Công ty CP Tập đoàn Dabaco Việt Nam có quy mô 30,21ha, gồm 2.400 lợn nái bố mẹ và 20.000 lợn thương phẩm mỗi lứa. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, dự án đang đẩy nhanh tiến độ lắp đặt thiết bị, dự kiến thả giống vào tháng 11/2026. Một số dự án chăn nuôi gia cầm, trang trại chăn nuôi khác cũng đang được triển khai các thủ tục đầu tư, xây dựng theo kế hoạch.

Cán bộ thú y phường Bình Khê tiêm phòng bệnh cho đàn gia cầm trên địa bàn.

Việc đẩy nhanh tiến độ các dự án, đồng thời thu hút thêm nguồn lực đầu tư vào nông nghiệp được kỳ vọng mở rộng quy mô sản xuất hàng hóa, thúc đẩy ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ và nâng cao giá trị gia tăng.

Tuy nhiên, cũng theo đánh giá của ngành Nông nghiệp, để các dự án phát huy hiệu quả, yêu cầu đặt ra là phải chủ động tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, mặt bằng và các điều kiện liên quan, bảo đảm tuân thủ quy định về chăn nuôi, thú y và môi trường. Cùng với các giải pháp về sản xuất và đầu tư, ngành tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản phẩm nông nghiệp chủ lực, gắn với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Các chính sách cần phù hợp với thực tiễn, tạo điều kiện để doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ nông dân tiếp cận nguồn lực, ứng dụng khoa học công nghệ, đầu tư cơ sở vật chất và mở rộng quy mô sản xuất. Qua đó, nâng cao hiệu quả kinh tế, tạo sinh kế ổn định và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn.

Chăn nuôi bò thương phẩm tại Công ty TNHH Phú Lâm (xã Hải Ninh).

Một yêu cầu quan trọng khác là tăng cường xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ nông sản. Theo định hướng của ngành, việc kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp thu mua với cơ sở sản xuất cần được đẩy mạnh, từng bước hình thành các chuỗi liên kết từ cung ứng vật tư, tổ chức sản xuất, ứng dụng công nghệ đến thu mua và tiêu thụ sản phẩm. Đây là giải pháp giúp người dân chủ động hơn trong kế hoạch sản xuất, hạn chế tình trạng sản xuất thiếu gắn kết với nhu cầu thị trường, đồng thời nâng cao giá trị và ổn định đầu ra cho nông sản. Việc nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu và đẩy mạnh quảng bá sản phẩm được xác định là hướng đi cần thiết để tăng sức cạnh tranh cho nông sản địa phương. Đặc biệt, đối với các sản phẩm OCOP, ngành nông nghiệp sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá chất lượng, khuyến khích việc cải tiến mẫu mã, bao bì, đồng thời mở rộng các hình thức quảng bá trên nền tảng số, tham gia hội chợ, sự kiện kết nối cung-cầu để tiếp cận thêm khách hàng và đối tác tiêu thụ.

Cùng với việc phát triển thị trường ngành Nông nghiệp tiếp tục tăng cường tổ chức lại sản xuất theo hướng tập trung, hình thành các vùng nguyên liệu ổn định, phát huy vai trò của hợp tác xã, tổ hợp tác và doanh nghiệp trong dẫn dắt, hỗ trợ người dân. Đây cũng là cơ sở để ngành Nông nghiệp chuyển dần từ tư duy sản xuất những gì sẵn có sang sản xuất theo nhu cầu thị trường, góp phần nâng cao giá trị gia tăng và duy trì đà tăng trưởng trong những tháng cuối năm.

Với những kết quả đạt được trong 9 tháng cùng việc triển khai đồng bộ các giải pháp trong quý IV, ngành Nông nghiệp Quảng Ninh nỗ lực phát huy các lĩnh vực có lợi thế, nâng cao hiệu quả quản lý và huy động thêm nguồn lực đầu tư. Đây là cơ sở quan trọng để phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026, đồng thời tạo chuyển biến bền vững về chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.