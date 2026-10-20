Không để gián đoạn nguồn cung xăng dầu

Quảng Ninh đang triển khai các giải pháp bảo đảm nguồn cung xăng dầu ổn định, liên tục, đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh và đi lại của người dân, doanh nghiệp, góp phần duy trì hoạt động kinh tế - xã hội trước những biến động của thị trường năng lượng.

Người dân mua xăng tại Cửa hàng xăng dầu Petrolimex 48 Cao Xanh.

Quảng Ninh là địa phương có nhu cầu sử dụng xăng dầu lớn, gắn với hoạt động của các ngành kinh tế chủ lực như khai thác than, sản xuất điện, xây dựng, vận tải, logistics và du lịch. Vì vậy, việc duy trì nguồn cung ổn định không chỉ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng mà còn góp phần bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh doanh thông suốt, hạn chế những tác động bất lợi khi thị trường năng lượng có biến động.

Theo Sở Công Thương, năm 2026, tổng nhu cầu xăng dầu đăng ký phục vụ kinh doanh của các thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối trên địa bàn đạt khoảng 4,632 triệu m³. Trong đó, lượng tiêu thụ trực tiếp tại địa phương ước khoảng 1,25 triệu m³. Quy mô nhu cầu lớn đặt ra yêu cầu cao đối với công tác dự trữ, điều tiết và tổ chức phân phối, nhất là trong những thời điểm thị trường có biến động về giá cả, chi phí vận chuyển và nguồn hàng.

Hiện, Quảng Ninh có hệ thống hạ tầng cung ứng xăng dầu với quy mô lớn, giữ vai trò quan trọng trong khu vực. Cảng dầu B12 có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải đến 40.000 DWT, công suất khai thác khoảng 6 triệu m³/năm. Cùng với đó là 5 kho xăng dầu có tổng sức chứa gần 337.000m³, hơn 500km đường ống dẫn xăng dầu liên tỉnh và khoảng 180 cửa hàng bán lẻ xăng dầu, trong đó có 40 cửa hàng trên mặt nước.

Hệ thống hạ tầng này tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tiếp nhận, tồn chứa, vận chuyển và phân phối xăng dầu, góp phần bảo đảm khả năng cung ứng cho các ngành kinh tế và người tiêu dùng. Theo quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Quảng Ninh được định hướng phát triển thêm 5 kho dự trữ xăng dầu với tổng sức chứa khoảng 346.000-376.000m³. Trong đó, dự án kho xăng dầu quy mô 96.000m³ tại Quảng Yên đã được phê duyệt chủ trương đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư; các dự án còn lại tiếp tục được địa phương thu hút đầu tư.

Hiện nay, trước những diễn biến khó lường của thị trường xăng dầu, các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối và đơn vị bán lẻ cũng đang chủ động xây dựng phương án kinh doanh, bảo đảm nguồn hàng, duy trì hoạt động của hệ thống phân phối, không để xảy ra tình trạng gián đoạn cung ứng do nguyên nhân chủ quan.

Lực lượng QLTT số 5, Chi cục QLTT, Sở Công Thương kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu tại các cửa hàng kinh doanh trên địa bàn phường Cao Xanh.

Đại diện Công ty TNHH Petro Bình Minh cho biết: "Doanh nghiệp luôn thực hiện nghiêm nghĩa vụ của thương nhân đầu mối, bảo đảm tổng nguồn xăng dầu tối thiểu được phân giao. Chủ động điều phối nguồn hàng, cung cấp đầy đủ, liên tục cho hệ thống phân phối thuộc phạm vi quản lý. Công ty cũng thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về dự trữ lưu thông xăng dầu, qua đó góp phần duy trì hoạt động kinh doanh ổn định và đáp ứng nhu cầu của khách hàng".

Để đảm bảo ổn định thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trước những diễn biến phức tạp của thị trường xăng, dầu, Sở Công Thương Quảng Ninh tăng cường theo dõi diễn biến thị trường, giám sát hoạt động cung ứng, kinh doanh xăng dầu; yêu cầu các doanh nghiệp chủ động nguồn hàng, duy trì dự trữ lưu thông theo quy định, bảo đảm cung ứng liên tục cho hệ thống phân phối và kịp thời báo cáo khó khăn, vướng mắc phát sinh. Cùng với đó, Sở đẩy mạnh kiểm tra việc chấp hành các điều kiện kinh doanh, niêm yết và bán đúng giá, bảo đảm chất lượng, đo lường và duy trì hoạt động của các cửa hàng bán lẻ; xử lý nghiêm hành vi vi phạm, đầu cơ, găm hàng. Qua đó, góp phần ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và đáp ứng nhu cầu xăng dầu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.