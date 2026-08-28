Chủ động ứng phó biến động xăng dầu

Thị trường năng lượng thế giới liên tục biến động, có thời điểm tác động trực tiếp đến nguồn cung và giá xăng dầu trong nước. Với nhu cầu nhiên liệu lớn cho khai thác than, xây dựng, vận tải, du lịch và đời sống dân sinh, Quảng Ninh đang triển khai nhiều giải pháp điều hành thị trường, bảo đảm nguồn hàng, tăng cường dự trữ và củng cố hạ tầng cung ứng, góp phần giữ ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Tổ công tác liên ngành kiểm tra tình hình cung ứng xăng dầu tại kho của Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Cái Lân. Ảnh: Lê Nam

Là địa bàn công nghiệp, dịch vụ có quy mô lớn, nhu cầu sử dụng xăng dầu của Quảng Ninh tập trung ở nhiều lĩnh vực như khai thác khoáng sản, xây dựng, san lấp, giải phóng mặt bằng, vận tải và du lịch. 7 tháng năm 2026, lượng xăng dầu sử dụng trên địa bàn tỉnh đạt 590.000m³, phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, vận tải và sinh hoạt của người dân.

Từ đầu năm, diễn biến xung đột tại Trung Đông đã tác động rõ nét đến thị trường xăng dầu thế giới và trong nước. Có thời điểm giá dầu thô lên tới 119 USD/thùng, hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz bị gián đoạn; giá dầu diesel trong nước tăng lên mức 44.788 đồng/lít. Đến cuối tháng 7, nguồn cung trong nước xuất hiện thiếu hụt cục bộ, một số thương nhân đầu mối phải điều chỉnh lượng cấp hàng theo ngày để duy trì cung ứng.

Trước những biến động của thị trường, yêu cầu đặt ra là bảo đảm nguồn cung xăng dầu ổn định, liên tục từ khâu đầu mối, phân phối đến hệ thống bán lẻ, đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng trên địa bàn. Sở Công Thương đã tổ chức làm việc với các thương nhân đầu mối, kiểm tra tình hình cung ứng, yêu cầu thực hiện nghiêm dự trữ bắt buộc, tăng cường tìm kiếm nguồn hàng và xây dựng phương án cấp hàng phù hợp với diễn biến thị trường. Trong những thời điểm nguồn cung chịu áp lực, tỉnh yêu cầu ưu tiên dầu DO cho hoạt động khai thác than, thi công các dự án xây dựng, đầu tư công, công trình trọng điểm và hoạt động của tàu du lịch trên vịnh Hạ Long. Việc cung ứng tại các khu vực có nhu cầu tập trung như Cảng Tuần Châu, Cảng khách Hồng Gai, Bến cảng Ao Tiên cũng được thường xuyên theo dõi để kịp thời điều phối. Từ tháng 8/2026, nguồn cung xăng dầu trên địa bàn tỉnh đã dần ổn định, không còn tình trạng thiếu hụt cục bộ.

Cùng với việc điều phối từ các thương nhân đầu mối, hệ thống bán lẻ cũng phải duy trì nguồn hàng, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trên địa bàn. Ông Bùi Văn Hòa, đại diện Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Cửa Lục, phường Hạ Long, cho biết: “Cửa hàng luôn chủ động theo dõi lượng tiêu thụ để có kế hoạch nhập hàng kịp thời, duy trì bán hàng liên tục. Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục bảo đảm nguồn hàng, phục vụ đầy đủ nhu cầu của người dân”.

Song song với bảo đảm nguồn hàng, công tác kiểm tra, giám sát thị trường được tăng cường. Hoạt động kinh doanh xăng dầu và dữ liệu hóa đơn điện tử từng lần bán hàng được tăng cường theo dõi, giám sát để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm. UBND tỉnh đồng thời yêu cầu các thương nhân xây dựng phương án ứng phó với biến động thị trường, duy trì nguồn cung ổn định và thực hiện nghiêm quy định về dự trữ bắt buộc.

UBND tỉnh họp nghe báo cáo tình hình cung ứng xăng dầu phục vụ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh, tháng 7/2026.

Bên cạnh giải pháp điều hành trước mắt, Quảng Ninh có lợi thế về hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu. Toàn tỉnh hiện có 5 kho xăng dầu với tổng sức chứa gần 337.000m³. Cảng dầu B12 có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải đến 40.000 DWT; cùng với hệ thống 5 kho xăng dầu có tổng sức chứa gần 337.000m³ và hơn 500km đường ống dẫn xăng dầu liên tỉnh, tạo nền tảng quan trọng cho hoạt động dự trữ, lưu chuyển và cung ứng nhiên liệu. Toàn tỉnh hiện có 180 cửa hàng bán lẻ xăng dầu, trong đó 40 cửa hàng trên mặt nước.

Theo Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Quảng Ninh được quy hoạch 5 kho dự trữ xăng dầu với tổng sức chứa từ 346.000-376.000m³. Hiện, một kho xăng dầu quy mô 96.000m³ tại Quảng Yên đã được phê duyệt chủ trương đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư; các dự án còn lại đang tiếp tục được tỉnh thu hút đầu tư.

Việc củng cố hạ tầng, nâng năng lực dự trữ cũng là một trong những giải pháp Quảng Ninh triển khai thực hiện Nghị quyết số 70-NQ/TW về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động, tỉnh tiếp tục theo dõi sát nhu cầu, duy trì nguồn hàng, nâng năng lực dự trữ và tăng cường phối hợp giữa cơ quan quản lý với doanh nghiệp, qua đó hạn chế nguy cơ gián đoạn nguồn cung, bảo đảm nhiên liệu cho sản xuất, kinh doanh và đời sống.