Bảo đảm nguồn cung, ngăn chặn đầu cơ xăng dầu

Trước diễn biến bất thường của thị trường xăng dầu, trong khi nhu cầu phục vụ sản xuất, vận tải và thi công các dự án trên địa bàn tiếp tục gia tăng, Quảng Ninh đang triển khai đồng bộ các giải pháp dự trữ, điều tiết hàng hóa và tăng cường kiểm tra thị trường, không để thiếu hụt xăng dầu ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế - xã hội.

Tàu chở dầu cung cấp nguồn hàng cho Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Cái Lân.

Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Cái Lân hiện quản lý kho xăng dầu có sức chứa hơn 20.200m³ cùng cầu cảng chuyên dùng phục vụ xuất, nhập hàng; đồng thời có 13 cửa hàng trực thuộc trên địa bàn Quảng Ninh. Trước những biến động của thị trường, doanh nghiệp thường xuyên theo dõi nhu cầu tiêu thụ tại từng khu vực, duy trì lượng tồn kho hợp lý và xây dựng phương án điều chuyển hàng hóa giữa các cửa hàng. Những điểm bán có nhu cầu tăng cao được ưu tiên bổ sung, không để tình trạng thiếu hụt xảy ra. Trong 6 tháng đầu năm 2026, công ty đã nhập về khoảng 120.000m³ xăng dầu, tăng 20% so với kế hoạch, đáp ứng nhu cầu của hệ thống khách hàng và thị trường.

Ông Hoàng Anh Hiếu, Phó Giám đốc Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Cái Lân, cho biết: “Chúng tôi luôn bám sát diễn biến thị trường và cam kết bảo đảm nhu cầu của toàn bộ hệ thống khách hàng đã ký hợp đồng. Trong 6 tháng cuối năm, công ty dự kiến cung cấp ra thị trường trên 113.000m³ xăng dầu; khối lượng này có thể tiếp tục tăng nếu nhu cầu thực tế của thị trường và khách hàng tăng cao”.

Việc doanh nghiệp chủ động tăng nguồn cung có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh nhu cầu sử dụng xăng dầu tại Quảng Ninh tiếp tục gia tăng. Nhiều dự án hạ tầng, công trình trọng điểm đang đẩy nhanh tiến độ; hoạt động sản xuất công nghiệp, khai thác than, vận tải hàng hóa và du lịch đều cần lượng nhiên liệu lớn; vì vậy, ngoài bảo đảm tổng khối lượng, nguồn hàng phải được điều tiết kịp thời đến từng khu vực, từng nhóm khách hàng.

Quảng Ninh hiện có hệ thống hạ tầng dự trữ và cung ứng xăng dầu tương đối đồng bộ. Toàn tỉnh có 5 kho với tổng sức chứa gần 337.000m³, hơn 500km đường ống dẫn xăng dầu liên tỉnh và 180 cửa hàng bán lẻ, trong đó có 40 cửa hàng trên biển. Trong 6 tháng đầu năm 2026, lượng xăng dầu sử dụng trên địa bàn tỉnh tăng trên 20% so với cùng kỳ, tương đương khoảng 590.000m³, phục vụ sản xuất, kinh doanh, vận tải và sinh hoạt của người dân.

Tuy nhiên, thị trường xăng dầu trong nước đang chịu tác động từ những diễn biến phức tạp trên thế giới. Vì vậy tại một số cửa hàng, đại lý trên địa bàn đã có thời điểm thiếu hụt cục bộ mặt hàng dầu. Tình trạng này không kéo dài nhưng cho thấy yêu cầu phải nâng cao khả năng dự báo, chủ động dự trữ và tăng cường phối hợp giữa doanh nghiệp đầu mối, đơn vị phân phối và cửa hàng bán lẻ.

Tổ công tác liên ngành kiểm tra tình hình cung ứng xăng dầu tại kho của Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Cái Lân.

Cùng với việc bổ sung và điều tiết nguồn hàng của các doanh nghiệp, lực lượng quản lý thị trường đang tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định trong kinh doanh xăng dầu. Ông Lê Trọng Niệm, Phó Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 5, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh, cho biết: “Thực hiện chỉ đạo của Sở Công Thương, đơn vị thường xuyên phối hợp với các cơ quan liên quan nắm bắt tình hình tại hệ thống cửa hàng bán lẻ; đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở chấp hành quy định pháp luật. Đường dây nóng cũng được thiết lập tại các cửa hàng để tiếp nhận phản ánh, kịp thời kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi ngừng bán không có lý do chính đáng, hạn chế lượng bán ra, có hàng nhưng không bán hoặc tích trữ chờ tăng giá, góp phần không để xảy ra thiếu hụt xăng dầu phục vụ nhu cầu của nhân dân”.

Để bảo đảm ổn định thị trường, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan chủ động báo cáo tình hình cung ứng, sử dụng xăng dầu, kịp thời đề xuất giải pháp bảo đảm nguồn hàng phục vụ sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng trên địa bàn. Sở Công Thương đang phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi sát nhu cầu sử dụng, khả năng cung ứng và những khó khăn phát sinh. Trên cơ sở tổng hợp nhu cầu thực tế, tỉnh kiến nghị Bộ Công Thương cùng các tập đoàn, tổng công ty xăng dầu trong nước quan tâm bổ sung, ưu tiên nguồn hàng cho Quảng Ninh, nhất là trong thời điểm nhu cầu tăng cao.

Cửa hàng xăng dầu Cửa Lục, phường Cao Xanh, bảo đảm phục vụ nhu cầu của người dân.

Về giải pháp lâu dài, Quảng Ninh tiếp tục thu hút đầu tư, mở rộng năng lực dự trữ và cung ứng xăng dầu. Theo Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trên địa bàn tỉnh được định hướng đầu tư 5 kho xăng dầu với tổng sức chứa từ 346.000-376.000m³.