Chủ tịch UBND thành phố Bùi Văn Khắng tiếp xã giao nhà đầu tư Trung Quốc

Sáng 25/9, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND thành phố Bùi Văn Khắng có buổi tiếp xã giao ông Vương Vinh, Chủ tịch Công ty Xây dựng cầu đường và Giao thông Trung Quốc.

Quang cảnh buổi tiếp xã giao.

Tại buổi tiếp, ông Vương Vinh, Chủ tịch Công ty Xây dựng Cầu đường và Giao thông Trung Quốc, cảm ơn sự đón tiếp của lãnh đạo thành phố và sở, ngành của Quảng Ninh; bày tỏ ấn tượng với sự phát triển của thành phố Quảng Ninh, nhất là hạ tầng giao thông, công nghiệp được kết nối với các cửa khẩu.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh tặng quà lưu niệm cho ông Vương Vinh, Chủ tịch Công ty Xây dựng Cầu đường và Giao thông Trung Quốc.

Với kinh nghiệm hơn 30 năm trong lĩnh vực xây dựng các công trình giao thông, Công ty đề xuất lãnh đạo thành phố được tìm hiểu, nghiên cứu thi công các dự án hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng giao thông; triển khai ứng dụng CNTT trong quản lý, vận hành hệ thống giao thông thông minh trên địa bàn thành phố, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Các đại biểu tham dự cùng chụp ảnh lưu niệm.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND thành phố Bùi Văn Khắng cảm ơn phía Công ty đã quan tâm đến các dự án hạ tầng, giao thông của Quảng Ninh và thông tin một số kết quả triển khai thu hút đầu tư thời gian qua, kế hoạch triển khai các dự án trong và ngoài ngân sách của thành phố trong thời gian tới. Chủ tịch UBND thành phố cho rằng, những trao đổi của Công ty tại buổi làm việc phù hợp với định hướng phát triển của thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố giao các sở, ngành liên quan chủ động phối hợp với phía đối tác để trao đổi, hỗ trợ cung cấp thông tin về quy hoạch, các dự án trên địa bàn, đảm bảo thuận lợi cho nhà đầu tư và phù hợp với sự phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.