Chủ tịch UBND TP Quảng Ninh tiếp xã giao Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hoa Kỳ tại Việt Nam

Ngày 21/9, ông Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Quảng Ninh, có buổi tiếp xã giao bà Jennifer Wicks, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hoa Kỳ tại Việt Nam, nhân chuyến thăm và làm việc tại Quảng Ninh.

Ông Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Quảng Ninh, tiếp, làm việc với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Tại buổi làm việc, hai bên trao đổi về tình hình, kết quả hợp tác và những định hướng thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Quảng Ninh với các đối tác Hoa Kỳ trên một số lĩnh vực.

Trong đó, tập trung vào các lĩnh vực thương mại, giáo dục và đào tạo, văn hóa, thể thao và du lịch, ngoại giao nhân dân, cũng như hợp tác tại Khu kinh tế Quảng Ninh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi tiếp xã giao.

Hai bên cũng trao đổi về các hoạt động giao lưu, hợp tác trong thời gian tới; chia sẻ thông tin, đề xuất những nội dung phù hợp nhằm tăng cường quan hệ hợp tác, kết nối giữa Quảng Ninh với các địa phương, đối tác của Hoa Kỳ.