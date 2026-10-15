Đồng chí Bí thư Thành ủy Quản Minh Cường tiếp xã giao Liên danh nhà đầu tư Nebula Energy - LNGVN - EVNGENCO3

Chiều 15/10, đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, đã tiếp xã giao Đoàn công tác Liên danh nhà đầu tư Nebula Energy - LNGVN - EVNGENCO3. Cùng dự có đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Tại buổi tiếp, đồng chí Quản Minh Cường, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, đã thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, tiềm năng, lợi thế và định hướng thu hút đầu tư của thành phố Quảng Ninh.

Trong đó, thành phố đang tập trung thu hút các dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo (AI) và trung tâm dữ liệu, tạo động lực thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển kinh tế số.

Đồng chí Quản Minh Cường, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, tiềm năng, lợi thế của thành phố Quảng Ninh.

Đánh giá cao việc liên danh nhà đầu tư chủ động làm việc với chính quyền địa phương, các cơ quan chuyên môn và khảo sát địa điểm đầu tư tại Quảng Ninh trong thời gian qua, đồng chí Bí thư Thành ủy bày tỏ mong muốn liên danh sớm cụ thể hóa ý tưởng phát triển tổ hợp trung tâm năng lượng - dữ liệu - trí tuệ nhân tạo - hạ tầng số tại địa phương. Dự án được kỳ vọng sẽ góp phần hình thành năng lực sản xuất, dịch vụ mới, nâng cao chất lượng tăng trưởng, đồng thời mở rộng cơ hội việc làm và đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cho thành phố.

Đồng chí Quản Minh Cường, Bí thư Thành ủy, tặng quà lưu niệm ông Peter Gibson, Chủ tịch điều hành Nebula Energy.

Bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu và bước phát triển của Quảng Ninh, ông Peter Gibson, Chủ tịch điều hành Nebula Energy, đánh giá thành phố có nhiều điều kiện thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư đến nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội hợp tác và triển khai dự án. Liên danh nhà đầu tư sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác theo hướng phát huy thế mạnh của mỗi bên, nghiên cứu các giải pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn, bảo đảm tính khả thi và hiệu quả trong quá trình triển khai.