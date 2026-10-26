London cấm xe trên phố Oxford để hồi sinh phố mua sắm

Phố Oxford ở London sẽ cấm ô tô, xe buýt và xe đạp từ hôm nay (26/10), trong bối cảnh chính quyền tìm cách hồi sinh tuyến phố mua sắm chính của thành phố, nơi sự xuất hiện ngày càng nhiều của các cửa hàng bán đồ lưu niệm và bánh kẹo đã làm giảm sức hút của khu vực từng là trung tâm văn hóa tiêu dùng của nước Anh.

Phố Oxford ở London nhìn từ trên cao trong ngày tuyến phố bắt đầu được dành riêng cho người đi bộ, 26/10/2026. Ảnh: AP

Theo quy định mới, đoạn phố Oxford dài gần 1 km, từ phố Orchard đến phố Great Portland, sẽ không có phương tiện giao thông qua lại. Các phương tiện sẽ được chuyển hướng sang những tuyến đường lân cận. Đây là bước đầu tiên trong kế hoạch cải tạo khu mua sắm nổi tiếng này, với các hạng mục dự kiến gồm trồng cây xanh, lắp đặt ghế ngồi và xây dựng thêm hai quảng trường công cộng.

Phố Oxford hiện vẫn đón khoảng 500.000 lượt khách mỗi ngày, với dòng người mua sắm tấp nập giữa các cửa hàng như Selfridges, Zara và John Lewis. Tuy nhiên, giới chức thành phố cho rằng việc dành riêng tuyến phố cho người đi bộ sẽ giúp Oxford Street lấy lại vị thế, sánh ngang với những điểm mua sắm nổi tiếng hàng đầu thế giới như Quảng trường Thời đại ở New York, đại lộ Champs-Élysées ở Paris và phố La Rambla ở Barcelona.

Giới chức địa phương đã thảo luận về ý tưởng dành riêng phố Oxford cho người đi bộ từ hơn một thập kỷ trước. Tuy nhiên, kế hoạch chỉ thực sự có động lực trong hai năm gần đây, khi văn phòng thị trưởng thành lập Tập đoàn Phát triển phố Oxford để điều phối dự án. Động thái này giúp vượt qua sự phản đối của một số cư dân địa phương, những người lo ngại việc chuyển hướng phương tiện khỏi phố Oxford sẽ khiến các tuyến đường trong khu dân cư lân cận ùn tắc hơn.

Một cuộc tham vấn cộng đồng sau đó cho thấy việc loại bỏ phương tiện giao thông sẽ thu hút thêm các cửa hàng và du khách đến phố Oxford, biến nơi đây thành “một điểm đến mang tính biểu tượng”.

Dự án cũng được thúc đẩy nhờ tuyến đường sắt Elizabeth mới, chạy qua trung tâm thành phố và có một nhà ga trên phố Oxford.

Công tác cải tạo tiếp theo sẽ bắt đầu vào đầu năm tới. Theo Thị trưởng Sadiq Khan, giới chức thành phố sẽ tiếp tục hoàn thiện kế hoạch dựa trên ý kiến phản hồi của du khách.

“Trước dịp Giáng sinh, tôi muốn mọi người đến đây mua sắm và tận hưởng trải nghiệm”, ông Khan nói.