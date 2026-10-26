Chuyên gia LHQ cáo buộc Israel tiếp tục phạm tội diệt chủng ở Gaza

Một nhóm chuyên gia độc lập do Liên hợp quốc ủy nhiệm cho rằng Israel tiếp tục thực hiện các hành vi diệt chủng tại Gaza bất chấp thỏa thuận ngừng bắn. Trong báo cáo công bố ngày 26/10, nhóm chuyên gia cũng cáo buộc lực lượng Israel phạm tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người, bao gồm tra tấn và bạo lực tình dục nhằm vào người Palestine bị giam giữ tại Gaza và Bờ Tây.

Phụ nữ và trẻ em Palestine ngồi giữa những đống đổ nát của các tòa nhà bị phá hủy ở thành phố Gaza, ngày 16/10/2026. Ảnh: AP

Theo báo cáo của Ủy ban Điều tra về Lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, kể từ tháng 10/2025, thời điểm thỏa thuận ngừng bắn được ký kết, lực lượng Israel đã mở rộng khu vực kiểm soát tại Gaza từ 53% lên ít nhất 60%. Trong thời gian này, các cuộc tấn công của Israel dọc theo mặt trận đang mở rộng đã khiến ít nhất 196 người Palestine thiệt mạng, trong đó có 18 phụ nữ, 32 bé trai và 11 bé gái.

Ủy ban cho biết, qua điều tra 7 vụ việc xảy ra từ tháng 11/2023 đến tháng 6/2026, cơ quan này ghi nhận các trường hợp lực lượng Israel bị cáo buộc gây thương tích cho người Palestine, phần lớn là trẻ em, dù những người này dường như không gây ra mối đe dọa nào. Báo cáo cũng nêu 6 trường hợp bạo lực tình dục nhằm vào các nam tù nhân đến từ Gaza tại nhà tù quân sự Sde Teiman.

Theo ủy ban, báo cáo được xây dựng nhằm ghi lại một cách tỉ mỉ các cáo buộc và bằng chứng về những hành vi vi phạm, qua đó thúc đẩy việc truy cứu trách nhiệm. Những phát hiện này có thể được các công tố viên tại Tòa án Hình sự Quốc tế hoặc các cơ quan tài phán khác sử dụng trong quá trình xem xét trách nhiệm của những người bị cáo buộc phạm tội.

Phía Israel bác bỏ các cáo buộc diệt chủng và bạo lực tình dục, đồng thời chưa đưa ra phản hồi ngay sau khi báo cáo được công bố.

Cuộc chiến tại Gaza bùng phát sau các cuộc tấn công do Hamas dẫn đầu nhằm vào Israel ngày 7/10/2023, khiến 1.200 người thiệt mạng và 251 người bị bắt làm con tin. Israel sau đó tiến hành chiến dịch quân sự khiến hơn 74.000 người Palestine thiệt mạng, theo Bộ Y tế Gaza. Thỏa thuận ngừng bắn đã giúp giảm quy mô cuộc chiến.