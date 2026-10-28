Malaysia thu giữ 30 máy chủ chứa chip AI tiên tiến nghi vi phạm quy định xuất khẩu

Ngày 28/10, Cục Hải quan Malaysia cho biết đã thu giữ 30 máy chủ tích hợp chip trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến do nghi vi phạm quy định kiểm soát xuất khẩu. Nhà chức trách nghi ngờ một đường dây đưa số máy chủ này qua Malaysia trước khi vận chuyển đến một quốc gia châu Á khác mà không có giấy phép cần thiết.

Các thùng hàng chứa máy chủ có chip trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến bị thu giữ được trưng bày tại cuộc họp báo ở trụ sở Cục Hải quan, Sepang, Malaysia, ngày 28/10/2026. Ảnh: AP

Lô hàng trị giá khoảng 50 triệu ringgit (12,2 triệu USD) bị phát hiện ngày 15/10 tại khu thương mại tự do thuộc sân bay chính của Malaysia. Theo bà Aspalila Ag Tuah, Giám đốc Hải quan tại sân bay, số máy chủ được vận chuyển từ một quốc gia châu Á và khai báo sai là linh kiện điện nhằm tránh bị phát hiện trước khi tái xuất.

Năm ngoái, Malaysia áp dụng quy định cấp phép đối với hoạt động xuất khẩu, quá cảnh và chuyển tải chip AI hiệu năng cao có xuất xứ từ Mỹ. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Washington gây sức ép nhằm ngăn chặn việc chuyển hướng công nghệ nhạy cảm sang Trung Quốc thông qua các nước thứ ba. Mỹ đang tìm cách hạn chế khả năng tiếp cận chip bán dẫn tiên tiến của Bắc Kinh nhằm kiềm chế năng lực phát triển AI và quân sự của nước này.

Bà Aspalila cho biết lô hàng mới bị thu giữ được cho là có liên quan đến một đường dây đứng sau 5 vụ buôn lậu bất thành. Trong đó, hồi tháng 6, cơ quan hải quan từng thu giữ 72 máy chủ chứa chip AI tiên tiến tại khu thương mại tự do của sân bay.

Một doanh nghiệp Malaysia tham gia trung gian vận chuyển lô hàng đã được yêu cầu hỗ trợ điều tra. Nhà chức trách chưa công bố thêm thông tin về nguồn gốc số chip cũng như điểm đến cuối cùng của lô hàng do vụ việc vẫn đang được điều tra.