Xã Vĩnh Thực triển khai mô hình "Thứ Bảy về với cơ sở"

Nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng nền hành chính phục vụ, xã Vĩnh Thực đã triển khai mô hình “Thứ Bảy về với cơ sở” nhằm giúp người dân dễ dàng, thuận tiện trong tiếp cận dịch vụ công trực tuyến.

Chương trình được triển khai từ tháng 8/2026 với sự tham gia phối hợp của Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, Đoàn Thanh niên, Công an xã cùng Tổ công nghệ số cộng đồng. Mục đích cốt lõi của chương trình là hướng dẫn người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến, thu thập dữ liệu số hóa đầu vào phục vụ tài khoản VNeID mức độ 2, từng bước hình thành thói quen giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trên môi trường số.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Vĩnh Thực xuống thôn Cửa Đài giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân.

Theo đó, vào các ngày thứ Bảy hàng tuần, tổ công tác lưu động trực tiếp xuống các nhà văn hóa thôn để hướng dẫn công dân tạo tài khoản, scan giấy tờ và thực hiện các thao tác dịch vụ công. Đặc biệt, với phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, lực lượng chức năng đã đến tận hộ gia đình hỗ trợ các trường hợp người cao tuổi, người khuyết tật hay bệnh nặng không thể đi lại.

Ông Trần Ngọc Trung, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thực, cho biết: Mô hình "Thứ Bảy về với cơ sở" là bước đi cụ thể nhằm đưa dịch vụ công đến gần dân hơn, loại bỏ rào cản về khoảng cách và công nghệ. Việc chủ động xuống tận thôn, tận nhà không chỉ giúp bà con xử lý thủ tục nhanh chóng mà còn lan tỏa hình ảnh một chính quyền xã Vĩnh Thực năng động, thân thiện, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo phục vụ.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Vĩnh Thực đến tận nhà người dân để giúp nhân dân thực hiện các thủ tục hành chính.

Đến nay, xã Vĩnh Thực đã hoàn thành 2 buổi lưu động tại nhà văn hóa thôn Cửa Đài và thôn Đầu Đông. Tổ công tác đã hướng dẫn TTHC cho 52 lượt công dân, tiếp nhận và hỗ trợ nộp trực tuyến 26 hồ sơ (chủ yếu là thủ tục đăng ký lại khai sinh). Đáng chú ý, chương trình đã trực tiếp đến tận nhà giải quyết TTHC thành công cho 05 trường hợp là người cao tuổi và người khuyết tật gặp khó khăn trong di chuyển.

Thời gian tới, xã Vĩnh Thực sẽ tiếp tục duy trì và nhân rộng chương trình đến các thôn còn lại như Vĩnh Trung, Đầu Tán, Vạn Gia, góp phần chung tay xây dựng công dân số và chính quyền số tại địa phương.