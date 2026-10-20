Giữ bình yên trên vùng biển đảo Vĩnh Thực

Vĩnh Thực có vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh và kinh tế biển. Thời gian qua, chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng đứng chân trên địa bàn đã phối hợp chặt chẽ, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp giữ vững an ninh trật tự (ANTT), tạo môi trường ổn định cho người dân yên tâm sản xuất, phát triển kinh tế.

Là xã đảo, Vĩnh Thực có hàng trăm lượt tàu thuyền ra vào neo đậu, khai thác thủy sản và vận chuyển hàng hóa mỗi ngày. Bên cạnh những thuận lợi phát triển kinh tế biển, địa bàn xã đảo cũng tiềm ẩn nguy cơ bị các đối tượng lợi dụng để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật như gian lận thương mại, buôn lậu, khai thác thủy sản trái phép, gây mất ANTT.

Hải quan cửa khẩu cảng Vạn Gia phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Vạn Gia tuần tra, kiểm soát trên biển.

Để đảm bảo ANTT trên địa bàn, Công an xã Vĩnh Thực đã chủ động bám sát cơ sở, làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã ban hành các kế hoạch bảo vệ an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Lực lượng Công an xã tăng cường tuần tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ người và phương tiện ra vào, neo đậu tại các âu cảng, bến bãi; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

Thiếu tá Lê Mạnh Hùng, Trưởng Công an xã Vĩnh Thực, cho biết: “Với phương châm "bám dân, sát cơ sở", Công an xã tập trung đẩy mạnh công tác dân vận, nắm chắc tình hình ngay từ hộ gia đình, khu dân cư. Đơn vị chủ động phối hợp với các lực lượng kiểm soát chặt chẽ các lượt tàu thuyền neo đậu qua đêm, đồng thời duy trì các đợt tuần tra ban đêm nhằm phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, giữ gìn bình yên cho nhân dân”.

Công an xã Vĩnh Thực phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Vạn Gia tuần tra, kiểm soát địa bàn.

Cùng với lực lượng Công an xã, Hải quan cửa khẩu Cảng Vạn Gia (Chi cục Hải quan khu vực VIII) và Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Vạn Gia (BĐBP Quảng Ninh) đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển và phòng, chống buôn lậu.

Hải quan cửa khẩu Cảng Vạn Gia đã bám sát địa bàn, quán triệt phương châm “6 rõ” trong công tác kiểm tra, giám sát. Đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật cho các doanh nghiệp, người dân hoạt động xuất nhập khẩu; đồng thời tích cực ứng dụng công nghệ số, niêm yết các thủ tục hành chính bằng mã QR để người dân, doanh nghiệp tra cứu thuận tiện, minh bạch.

Công an xã Vĩnh Thực tuần tra, đảm bảo ANTT trên biển.

Ông Nguyễn Quốc Bình, Phó Đội trưởng Hải quan cửa khẩu Cảng Vạn Gia, cho biết: “Chúng tôi luôn bám sát địa bàn, quán triệt phương châm "6 rõ" và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong và ngoài ngành trong trao đổi thông tin, tuyên truyền phổ biến pháp luật nên đã góp phần ngăn chặn hiệu quả các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua địa bàn”.

Để xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, cấp ủy, chính quyền xã Vĩnh Thực phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Vạn Gia kiện toàn 5 Tổ tự quản về ANTT tại các thôn và 1 Tổ tự quản tàu thuyền an toàn. Nhờ sự vận động sâu rộng, ngư dân trên đảo đã tích cực hỗ trợ, chủ động cung cấp nhiều nguồn tin giá trị giúp lực lượng chức năng xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh.

Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Vạn Gia dán mã QR hòm thư tố giác tội phạm trên tàu thuyền cho ngư dân.

Có thể thấy, sự phối hợp quyết liệt, đồng bộ của các lực lượng chức năng từ đầu năm đến nay, công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn xã đảo Vĩnh Thực đã đạt được những kết quả tích cực, luôn duy trì được địa bàn an toàn, ổn định, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.