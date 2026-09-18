Xã Vĩnh Thực: Xây dựng “Nhà ở nhân đạo” cho hộ có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 18/9, UBND, Ủy ban MTTQ và Hội Chữ thập đỏ xã Vĩnh Thực phối hợp tổ chức Lễ khởi công xây dựng “Nhà ở nhân đạo” năm 2026 cho gia đình bà Hoàng Thị Mẹo, thôn Vạn Gia. Đây là công trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, chào mừng Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 - 23/11/2026).

Lễ khởi công nhà ở nhân đạo cho gia đình bà Hoàng Thị Mẹo.

Bà Hoàng Thị Mẹo ở thôn Vạn Gia đã già yếu. gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. UBND, Ủy ban MTTQ và Hội Chữ thập đỏ xã Vĩnh Thực đã vận động và hỗ trợ bà Hoàng Thị Mẹo số tiền 80 triệu đề gia đình bà xây dựng ngôi nhà mới khang trang và vững chắc nhằm giải quyết khó khăn và tạo điểm tựa để gia đình ổn định cuộc sống, yên tâm lao động và vượt qua khó khăn.

Được biết, thời gian tới, Hội Chữ thập đỏ xã tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, cầu nối trong các hoạt động nhân đạo, phối hợp chặt chẽ với UBND, Ủy ban MTTQ và các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai công trình; đồng thời mong muốn các cơ quan, đơn vị, cán bộ, hội viên và nhân dân tiếp tục quan tâm, chung tay hỗ trợ về kinh phí và ngày công để công trình hoàn thành bảo đảm tiến độ, chất lượng, giúp gia đình sớm có một ngôi nhà khang trang, an toàn.

Các lực lượng giúp hỗ trợ ngày công xây dựng nhà ở nhân đạo.

Công trình “Nhà ở nhân đạo” là hoạt động thiết thực thể hiện vai trò cũng như sự chung tay góp sức của cấp ủy, chính quyền và Khối MTTQ xã Vĩnh Thực và các tổ chức đoàn thể, cơ quan, đơn vị và cộng đồng dân cư trên địa bàn trong công tác nhân đạo, từ thiện góp phần chăm lo những hoàn cảnh khó khăn. Việc hỗ trợ xây dựng một mái ấm kiên cố không chỉ giải quyết khó khăn mà còn tạo điểm tựa để gia đình ổn định cuộc sống, yên tâm lao động và vươn lên. Qua đó, để tinh thần “Không để ai bị bỏ lại phía sau” ngày càng được lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

Công trình “Nhà ở nhân đạo” năm 2026 là công trình chào mừng dấu mốc quan trọng của TP Quảng Ninh và Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, vừa góp phần lan tỏa nét đẹp nhân văn sâu sắc và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng xã Vĩnh Thực ngày càng giàu đẹp, văn minh và nghĩa tình.