Vĩnh Thực: Ra mắt mô hình “Gia trại CCB phát triển kinh tế nuôi dê lấy thịt”

Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Vĩnh Thực vừa tổ chức ra mắt và gắn biển mô hình “Gia trại cựu chiến binh phát triển kinh tế nuôi dê lấy thịt”. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng Quảng Ninh trở thành thành phố.

Ra mắt mô hình “Gia trại cựu chiến binh phát triển kinh tế nuôi dê lấy thịt”.

Mô hình “Gia trại cựu chiến binh phát triển kinh tế nuôi dê lấy thịt” của ông Phạm Văn Hùng, thôn Cửa Đài, được xây dựng trên cơ sở tận dụng tối đa lợi thế về điều kiện tự nhiên đồi núi đặc thù của địa phương.

Hiện đàn dê có quy mô trên 50 con với số vốn ban đầu khoảng 150 triệu đồng, được chăn thả tự nhiên trên diện tích đồi rộng. Việc tận dụng nguồn thức ăn tự nhiên sẵn có không chỉ giúp nâng cao chất lượng thịt dê thương phẩm, mà còn góp phần cắt giảm đáng kể chi phí đầu vào, mang lại hiệu quả kinh tế cao và bền vững cho hộ gia đình hội viên.

Đàn dê của gia đình CCB Phạm Văn Hùng.

Thông qua việc ra mắt mô hình, Hội CCB xã Vĩnh Thực tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành, hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng. Đồng thời, tạo động lực lan tỏa mạnh mẽ đến các tổ chức đoàn thể và nhân dân địa phương tích cực thi đua lao động sản xuất, nhân rộng những mô hình kinh tế thiết thực ngay từ cơ sở.