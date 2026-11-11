Mở rộng thị trường, nâng sức tiêu thụ hàng Việt

Thời gian qua, Quảng Ninh đã tích cực triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, gắn với các chương trình, đề án phát triển thị trường trong nước, mở rộng hệ thống phân phối, thúc đẩy thương mại điện tử và kích cầu tiêu dùng. Những kết quả đạt được tạo nền tảng để thành phố tiếp tục thực hiện Chương trình “Hàng Việt vì người Việt” giai đoạn 2026-2030, hướng tới mở rộng thị trường, nâng cao sức tiêu thụ và năng lực cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam.

Để Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” ngày càng hiệu quả, Quảng Ninh đã phát triển thị trường nội địa, mở rộng mạng lưới phân phối và nâng cao khả năng tiếp cận hàng hóa của người tiêu dùng là những nhiệm vụ trọng tâm. Đồng thời, ban hành nhiều kế hoạch nhằm đồng bộ các giải pháp phát triển thương mại, kích cầu tiêu dùng và hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường.

Trong đó, Kế hoạch số 381/KH-UBND ngày 18/8/2026 về kích cầu tiêu dùng gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tập trung thúc đẩy sức mua, khuyến khích người dân ưu tiên lựa chọn sản phẩm trong nước. Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 16/4/2026 triển khai Chiến lược phát triển thương mại nội địa giai đoạn 2026-2030; Kế hoạch số 383/KH-UBND ngày 20/8/2026 về phát triển chợ giai đoạn 2026-2030 tạo định hướng phát triển mạng lưới thương mại, nâng cao chất lượng hoạt động phân phối hàng hóa.

Thành phố cũng ban hành Kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 13/3/2026 về thúc đẩy doanh nghiệp tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài đến năm 2030; Kế hoạch số 130/KH-UBND ngày 20/3/2026 về phát triển xuất, nhập khẩu năm 2026 và Quyết định số 2814/QĐ-UBND ngày 3/8/2026 bổ sung danh mục địa điểm, lĩnh vực ưu tiên tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại. Các kế hoạch này hướng tới mở rộng đầu ra cho sản phẩm, nâng khả năng kết nối giữa doanh nghiệp sản xuất với các kênh phân phối trong nước và quốc tế.

Cùng với cơ chế, chính sách hỗ trợ, Quảng Ninh chú trọng thay đổi phương thức kinh doanh, khai thác hiệu quả các nền tảng số để mở rộng thị trường. Từ đầu năm 2026 đến nay, thành phố có thêm 31 nền tảng thương mại điện tử có chức năng đặt hàng trực tuyến được xác nhận thông báo hoạt động. Lũy kế, toàn thành phố có 193 nền tảng đã được xác nhận, trong đó 192 nền tảng của doanh nghiệp, hộ kinh doanh và 1 sàn thương mại điện tử ocopquangninh.com.vn được xác nhận đăng ký hoạt động.

Đến nay, toàn thành phố có 33.578 gian hàng trên các sàn thương mại điện tử, ghi nhận 555.589 lượt giao dịch với tổng giá trị hơn 7.158 tỷ đồng. Những con số này cho thấy thương mại điện tử đang mở thêm kênh tiêu thụ hàng hóa, giúp doanh nghiệp và hộ kinh doanh vượt qua giới hạn của phương thức bán hàng truyền thống. Đối với sản phẩm sản xuất trong nước, nhất là đặc sản địa phương, sản phẩm OCOP, việc hiện diện trên các nền tảng số tạo thêm cơ hội quảng bá, kết nối khách hàng và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Song song với đó, thành phố tiếp tục mở rộng mạng lưới cửa hàng tiện lợi, siêu thị, trung tâm thương mại và chợ, tạo điều kiện để người dân tiếp cận hàng hóa đa dạng, thuận tiện. Từ đầu năm đến hết tháng 10/2026, toàn thành phố tăng thêm 61 cửa hàng tiện lợi so với năm 2025, gồm 24 cửa hàng WinMart+, 35 cửa hàng Bách hóa Xanh và 2 cửa hàng Nông sản sạch, đạt 305% kế hoạch năm 2026. Hiện tại, thành phố có 7 trung tâm thương mại, 26 siêu thị, 135 chợ và 466 cửa hàng tiện lợi.

Trên thị trường bán lẻ, Quảng Ninh cũng tiếp tục có thêm những dự án mới, cụ thể: Dự án Lotte Mart Hạ Long khởi công xây dựng từ ngày 16/9/2026; một trung tâm thương mại AEON và 3 siêu thị dự kiến đi vào hoạt động trong tháng 11/2026 tại phường Bãi Cháy. Sự mở rộng của các hệ thống bán lẻ hiện đại góp phần hoàn thiện mạng lưới phân phối, gia tăng lựa chọn cho người tiêu dùng và tạo thêm kênh đưa sản phẩm trong nước đến gần thị trường.

Ngày 29/10/2026, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Hàng Việt vì người Việt” giai đoạn 2026-2030 tại Quyết định số 2069/QĐ-TTg. Chương trình kế thừa, phát triển và nâng tầm Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Bộ Chính trị phát động năm 2009, hướng tới nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng Việt, củng cố niềm tin và xây dựng thói quen tiêu dùng hàng hóa trong nước.

Với những kết quả đã đạt được trong phát triển thị trường nội địa, mở rộng hệ thống phân phối và thúc đẩy thương mại điện tử, Quảng Ninh có nền tảng để tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình trong giai đoạn mới. Thành phố sẽ tiếp tục phát huy các kênh phân phối hiện có, đẩy mạnh kết nối cung cầu, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao chất lượng, mẫu mã sản phẩm, mở rộng thị trường, qua đó gia tăng sức tiêu thụ và năng lực cạnh tranh của hàng Việt.