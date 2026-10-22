Nâng tầm giá trị nông sản từ liên kết chuỗi tiêu thụ

Liên kết sản xuất với tiêu thụ không chỉ giúp nông dân ổn định đầu ra, mà còn tạo động lực nâng cao chất lượng, gia tăng giá trị nông sản. Hiện việc thúc đẩy kết nối giữa người sản xuất với các kênh phân phối, hướng tới mở rộng thị trường và phát triển nông nghiệp bền vững đang được triển khai đồng bộ trên địa bàn Quảng Ninh.

Đại diện các hội viên xã Đông Ngũ tham gia ký cam kết chăn nuôi gà đảm bảo an toàn thực phẩm, mở rộng chuỗi liên kết tiêu thụ.

Xã Đông Ngũ hiện đang chú trọng tổ chức sản xuất hàng hóa gắn với liên kết tiêu thụ. Tháng 10/2026, Hội Nông dân thành phố phối hợp với Hội Nông dân xã Đông Ngũ ra mắt mô hình điểm “Liên kết chăn nuôi gà an toàn thực phẩm” với 18 thành viên tham gia. Mô hình hướng tới nâng cao trách nhiệm của người chăn nuôi trong bảo đảm an toàn thực phẩm, đồng thời tạo nền tảng để các hộ liên kết, hỗ trợ nhau trong sản xuất và tìm kiếm đầu ra ổn định.

Tham gia mô hình, các thành viên được hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi an toàn, kiểm soát dịch bệnh, bảo đảm vệ sinh trong quá trình sản xuất, sơ chế, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm. Cùng với đó, việc cập nhật kiến thức về an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, ứng dụng mã QR và số hóa thông tin sản phẩm giúp người dân từng bước đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Mô hình không chỉ tập trung vào khâu sản xuất mà còn hướng tới kết nối các kênh tiêu thụ như cửa hàng nông sản an toàn, siêu thị, bếp ăn tập thể, trường học, nhà hàng, điểm du lịch và sàn thương mại điện tử. Qua đó, người dân từng bước chuyển từ sản xuất theo kinh nghiệm sang chủ động tìm hiểu nhu cầu thị trường, chú trọng chất lượng và tính ổn định của nguồn cung.

Ông Hoàng Văn Cường (thôn Đông Thắng, xã Đông Ngũ) cho biết: Tôi đang nuôi khoảng 2.500 con gà Tiên Yên thương phẩm. Với các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, việc liên kết tiêu thụ sản phẩm rất cần thiết, giúp mở rộng thị trường, nâng tầm giá trị sản phẩm và tạo dựng được thương hiệu để phát triển bền vững. Khi tham gia liên kết, việc tổ chức sản xuất được đồng đều và nguồn cung ổn định. Từ đó, tạo điều kiện để các thành viên chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật, thống nhất quy trình sản xuất và nâng cao khả năng đáp ứng yêu cầu của đối tác thu mua để phát triển ổn định.

Hiện trên địa bàn Quảng Ninh, liên kết sản xuất, tiêu thụ đang là hướng đi quan trọng nhằm phát huy lợi thế nông sản địa phương, nâng cao thu nhập cho người dân. Thông qua hoạt động tập huấn, hỗ trợ kỹ thuật và kết nối thị trường, Hội Nông dân, hợp tác xã và các tổ hợp tác đang góp phần nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh cho hội viên, nông dân.

Mô hình chăn nuôi gà thương phẩm của gia đình ông Hoàng Văn Cường (thôn Đông Thắng, xã Đông Ngũ).



Cùng với đó, phát triển sản phẩm OCOP gắn với lợi thế địa phương mở ra cơ hội tiếp cận các kênh phân phối hiện đại. Việc chuẩn hóa chất lượng, hoàn thiện bao bì, nhãn mác, minh bạch nguồn gốc và đẩy mạnh quảng bá sẽ giúp sản phẩm nâng cao sức cạnh tranh. Kết nối các chủ thể OCOP với siêu thị, cửa hàng, nhà hàng và các chương trình xúc tiến thương mại cũng góp phần mở rộng tệp khách hàng.

Với lợi thế về du lịch, Quảng Ninh có điều kiện gắn tiêu thụ nông sản với hoạt động tham quan, trải nghiệm văn hóa và ẩm thực địa phương. Các hội chợ, ngày hội nông sản và sự kiện văn hóa được tổ chức cũng là dịp để giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác, tiếp cận người tiêu dùng.

Bên cạnh các kênh truyền thống, thương mại điện tử giúp nông sản địa phương tiếp cận khách hàng rộng hơn. Để khai thác hiệu quả kênh này, các chủ thể đang được hỗ trợ về việc xây dựng thông tin sản phẩm rõ ràng, bảo đảm chất lượng ổn định và nâng cao năng lực đóng gói, bảo quản, vận chuyển. Quan trọng hơn, liên kết cần được triển khai xuyên suốt từ sản xuất, sơ chế, chế biến đến phân phối, gắn với nhu cầu thực tế của thị trường.

Để các chuỗi liên kết phát triển bền vững, các sở, ngành chức năng đang tiếp tục hỗ trợ mô hình sản xuất theo chuỗi, tăng cường kết nối doanh nghiệp, hợp tác xã với các đơn vị phân phối; khảo sát nhu cầu thị trường, xây dựng kế hoạch sản xuất và hình thành hợp đồng tiêu thụ ổn định để hạn chế tình trạng sản xuất tự phát, khó tiêu thụ.

Đồng thời, các chủ thể sản xuất cũng được khuyến cáo, tập huấn về tuân thủ quy trình kỹ thuật, bảo đảm an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và thực hiện nghiêm cam kết về chất lượng; nâng cao năng lực quản trị… Từ đó, góp phần đưa nông sản Quảng Ninh có thêm cơ hội mở rộng thị trường, nâng cao giá trị và tạo sinh kế phát triển bền vững cho người dân.