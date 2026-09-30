Tăng cường xúc tiến thương mại mở rộng thị trường

Đa dạng hóa hội chợ, triển lãm, cùng các hoạt động kết nối giao thương trong và ngoài nước, Quảng Ninh đang tạo thêm cơ hội để sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng đến với người tiêu dùng. Qua những cuộc gặp gỡ, doanh nghiệp nắm bắt nhu cầu thị trường, tìm đối tác phân phối, từng bước xây dựng thương hiệu và mở rộng đầu ra.

Xã Hoành Mô giới thiệu sản phẩm OCOP địa phương qua các kỳ hội chợ được tổ chức trên địa bàn thành phố.

Năm 2026, Quảng Ninh ban hành danh mục địa điểm, lĩnh vực ưu tiên tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn. Từ đầu năm đến nay, nhiều sự kiện được tổ chức gắn với du lịch, hoạt động văn hóa và nhu cầu kết nối thị trường của doanh nghiệp. Trong đó có Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Xuân 2026, Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2026, Hội chợ Xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm Droppii 2026; các hội chợ OCOP kết hợp thương mại tại Ba Chẽ, Bình Liêu, Hoành Mô, Đông Triều và Hội chợ OCOP, không gian ẩm thực chào mừng thành lập thành phố Quảng Ninh.

Không gian hội chợ được đổi mới, kết hợp trưng bày, bán hàng với trải nghiệm sản phẩm, giao lưu văn hóa, ẩm thực và kích cầu tiêu dùng. Nhờ đó, người dân và du khách có thêm dịp tìm hiểu, lựa chọn sản phẩm địa phương; doanh nghiệp được giới thiệu hàng hóa và trao đổi trực tiếp với khách hàng. Mỗi hội chợ cũng là dịp để các cơ sở sản xuất nhận phản hồi về chất lượng, mẫu mã, giá bán, từ đó điều chỉnh sản phẩm phù hợp với thị hiếu.

Bà Lê Thị Thêm, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Hoàng Anh, cho biết: Qua các kỳ hội chợ, sản phẩm của doanh nghiệp được giới thiệu trực tiếp đến người tiêu dùng. Doanh nghiệp đồng thời tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, kết nối đơn vị phân phối và mở rộng thị trường. Những cơ hội đó tạo động lực để công ty nâng cao chất lượng, cải tiến mẫu mã, xây dựng thương hiệu chuyên nghiệp hơn. Tôi mong các hoạt động xúc tiến tiếp tục được tổ chức thường xuyên, đa dạng để doanh nghiệp có thêm điều kiện kết nối, phát triển.

Công ty CP Đầu tư Hoàng Anh chuẩn bị sản phẩm quảng bá, tiêu thụ tại Hội chợ OCOP và không gian ẩm thực chào mừng thành lập thành phố Quảng Ninh.

Không chỉ tổ chức các kỳ hội chợ, triển lãm trên địa bàn, năm 2026, Quảng Ninh còn tích cực đưa doanh nghiệp, sản phẩm tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại tại các tỉnh, thành phố trong nước và thị trường quốc tế. Điển hình như: Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam (VITM) lần thứ 15, Hội chợ Du lịch quốc tế TP Hồ Chí Minh - ITE HCMC 2026, Hội chợ Thương mại Việt - Lào 2026, Hội chợ Thương mại ASEAN - Trung Quốc lần thứ 23...

Việc chủ động mang sản phẩm đi tìm thị trường đã mở ra không gian phát triển rộng hơn cho doanh nghiệp Quảng Ninh, nhất là những sản phẩm có chất lượng, thương hiệu và tiêu chuẩn phù hợp với thị trường trong nước và quốc tế.

Bà Phạm Thị Thanh Hương, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và thương mại Việt Tú, chia sẻ: Chúng tôi có 6 sản phẩm trà đạt OCOP 5 sao, nên rất chú trọng quảng bá thương hiệu trong nước và quốc tế. Hội chợ, triển lãm giúp sản phẩm tiếp cận người tiêu dùng, nhà phân phối và doanh nghiệp ở nhiều thị trường. Qua các cuộc gặp gỡ, chúng tôi có cơ hội giới thiệu giá trị trà Quảng Ninh, tìm đối tác; đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng, hoàn thiện bao bì, mẫu mã để đáp ứng yêu cầu thị trường.

Hiệu quả từ hoạt động xúc tiến thương mại được thể hiện rõ qua quy mô và mức độ tham gia của doanh nghiệp. Trong 9 tháng năm 2026, thành phố đã tổ chức 15 hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn; cung cấp thông tin về 14 chương trình xúc tiến thương mại tại nước ngoài và 24 chương trình xúc tiến thương mại trong nước. Qua đó, giúp doanh nghiệp chủ động tiếp cận thông tin thị trường, tìm kiếm đối tác, mở rộng mạng lưới phân phối, nắm bắt xu hướng tiêu dùng và nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Sản phẩm OCOP của Quảng Ninh được trưng bày tại gian hàng Hội chợ Thương mại ASEAN - Trung Quốc lần thứ 23 (tháng 9/2026).

Từ thực tế triển khai cho thấy, xúc tiến thương mại không còn đơn thuần là việc tổ chức một vài kỳ hội chợ theo mùa vụ, mà đang được Quảng Ninh định hướng trở thành hoạt động thường xuyên, có trọng tâm, gắn kết chặt chẽ giữa quảng bá, kết nối cung - cầu, phát triển thương hiệu và mở rộng thị trường. Đặc biệt, trong bối cảnh thương mại điện tử và các phương thức bán hàng hiện đại phát triển mạnh, hoạt động xúc tiến cần tiếp tục được đổi mới, tăng cường ứng dụng công nghệ số, nâng cao khả năng kết nối trực tuyến giữa doanh nghiệp với người tiêu dùng và đối tác.

Trong những tháng cuối năm, Quảng Ninh dự kiến triển khai Triển lãm Đặc sản vùng miền - Sắc thu Quảng Ninh 2026; Hội chợ Thương mại kết hợp sản phẩm OCOP thu đông 2026; các hội chợ xúc tiến thương mại, sản phẩm OCOP tại đặc khu Vân Đồn, xã Quảng Hà, xã Quảng Tân, phường Cửa Ông, phường Móng Cái 1... Đây sẽ tiếp tục là những không gian để doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, kết nối giao thương, kích cầu tiêu dùng và quảng bá hình ảnh Quảng Ninh.