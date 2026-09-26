Chuẩn hoá chất lượng, khẳng định thương hiệu OCOP

Không chỉ chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, nhiều doanh nghiệp trẻ tại Quảng Ninh đang chủ động đầu tư khoa học công nghệ, đổi mới mẫu mã, đẩy mạnh chuyển đổi số và mở rộng thị trường. Từ những sản phẩm OCOP đặc trưng, cách làm mới của doanh nghiệp đang góp phần nâng cao giá trị, sức cạnh tranh và từng bước đưa sản phẩm địa phương tiếp cận những phân khúc thị trường cao hơn.

Một trong những hướng đi rõ nét là việc doanh nghiệp không chỉ dừng ở sản xuất sản phẩm truyền thống, mà đầu tư đồng bộ từ nguyên liệu, quy trình, công nghệ đến hình thức và cách tiếp cận khách hàng. Từ trà hoa vàng và các loại dược liệu, Công ty CP Đầu tư Hoàng Anh đã phát triển khoảng 20 sản phẩm trà, mứt, siro và đồ uống. Trong đó, nhiều sản phẩm đã được chứng nhận OCOP 4 sao. Doanh nghiệp đã đầu tư hơn 30 tỷ đồng để nâng chất lượng từ vùng nguyên liệu, quy trình sản xuất đến mẫu mã, bao bì.

Điểm đáng chú ý là cùng với đầu tư cho chất lượng sản phẩm, doanh nghiệp còn đẩy mạnh chuyển đổi số trong quảng bá và bán hàng. Các công cụ thiết kế và trí tuệ nhân tạo được ứng dụng để xây dựng ý tưởng truyền thông, hình ảnh và nội dung phù hợp với từng nền tảng. Đây là cách doanh nghiệp trẻ tận dụng công nghệ để rút ngắn khoảng cách giữa sản phẩm địa phương với người tiêu dùng, đồng thời làm mới cách kể câu chuyện về OCOP.

Anh Nguyễn Lê Huy Hoàng (áo trắng), Giám đốc Công ty CP Đầu tư Hoàng Anh giới thiệu về sản phẩm Trà hoa vàng OCOP 4 sao.

Theo anh Nguyễn Lê Huy Hoàng, Giám đốc Công ty CP Đầu tư Hoàng Anh, từ các ý tưởng ban đầu, doanh nghiệp tiếp tục hoàn thiện thành hình ảnh, video và nội dung phù hợp với từng nền tảng. Với thị trường du lịch, doanh nghiệp chú trọng quảng bá sản phẩm gắn với văn hóa, cảnh quan và câu chuyện địa phương để sản phẩm dễ nhớ hơn và có giá trị quà tặng cao hơn.

Cách làm này cho thấy một hướng đi mới của doanh nghiệp OCOP: Không chỉ nâng chất lượng bên trong sản phẩm mà còn nâng cả giá trị cảm nhận, hình ảnh và trải nghiệm của người tiêu dùng. Đặc biệt, với Quảng Ninh - địa phương có thế mạnh về du lịch - việc gắn sản phẩm OCOP với văn hóa, cảnh quan và trải nghiệm điểm đến đang mở thêm dư địa để sản phẩm địa phương tiếp cận du khách và trở thành những món quà đặc trưng.

Ở một hướng khác, nhiều doanh nghiệp trẻ lựa chọn đầu tư chiều sâu để đưa sản phẩm lên những phân hạng OCOP cao hơn. Khi yêu cầu về chất lượng ngày càng khắt khe, việc đầu tư cho khoa học công nghệ, máy móc thiết bị, nghiên cứu giải pháp mới và thực hiện các nhiệm vụ khoa học trở thành nền tảng để hoàn thiện sản phẩm. Qua đó, quy trình sản xuất được chuẩn hóa hơn, chất lượng và giá trị sản phẩm từng bước được nâng lên, hướng tới các tiêu chuẩn cao hơn của chương trình OCOP.

Anh Khúc Đình Phương, Giám đốc Công ty TNHH MTV Sản xuất Dịch vụ và Thương mại Thăng Long, cho biết: Để tạo ra những sản phẩm OCOP 5 sao có sự đổi mới sáng tạo và khác biệt trên thị trường, thời gian qua công ty đã dành rất nhiều thời gian và đầu tư cho khoa học công nghệ, máy móc thiết bị và nguồn nhân lực chất lượng cao, thậm chí thực hiện các nhiệm vụ khoa học để có thể nâng cao chất lượng sản phẩm của mình với những tiêu chuẩn khắt khe nhất.

Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Bình Liêu sản xuất sản phẩm OCOP 5 sao Miến dong Bình Liêu.

Đây cũng là yêu cầu đặt ra khi sản phẩm OCOP ngày càng bước vào những sân chơi có tiêu chuẩn cao hơn. Nếu trước đây lợi thế lớn nhất là tính đặc trưng của nguyên liệu, thì hiện nay sản phẩm còn phải đáp ứng đồng thời nhiều yêu cầu về chất lượng, quy trình, thiết kế, thương hiệu và thị trường. Điều đó đòi hỏi doanh nghiệp phải liên tục đổi mới, thay vì chỉ dựa vào lợi thế sẵn có của sản vật địa phương.

Quảng Ninh hiện có 16 sản phẩm OCOP 5 sao cấp quốc gia, trong đó 9 sản phẩm thuộc các doanh nghiệp Hội Doanh nhân trẻ. Đây là một tỷ lệ đáng chú ý, cho thấy lực lượng doanh nghiệp trẻ đang có đóng góp rõ nét trong việc nâng chất lượng và giá trị sản phẩm OCOP.

Từ đầu tư công nghệ, nâng chất lượng đến đổi mới cách quảng bá và tiếp cận thị trường, những nỗ lực của doanh nhân trẻ đang góp phần làm thay đổi cách phát triển sản phẩm OCOP tại Quảng Ninh. Không chỉ hướng tới đạt sao, nhiều doanh nghiệp đang chú trọng hơn đến khả năng cạnh tranh và giá trị thương mại thực tế. Đây chính là nền tảng để OCOP Quảng Ninh ngày càng chuyên nghiệp, gia tăng giá trị và vươn tới những thị trường rộng lớn hơn.