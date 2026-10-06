Ngoại trưởng Mỹ công du châu Âu thúc đẩy hợp tác an ninh, kinh tế

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã đến Reykjavik, bắt đầu chuyến công du 4 ngày (từ ngày 5-8/10) tới Iceland, Hy Lạp và Bồ Đào Nha, trong nỗ lực tăng cường hợp tác an ninh, kinh tế và năng lượng với các đồng minh châu Âu, đồng thời thúc đẩy vai trò của Washington tại khu vực Bắc Cực.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio được Ngoại trưởng Iceland Thorgerour Katrín Gunnarsdottir (giữa) đón khi đến sân bay Keflavik, Iceland, ngày 5/10/2026. Ảnh: AP

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, tại Iceland, ông Rubio sẽ hội đàm với các quan chức nước chủ nhà về hợp tác kinh tế và an ninh. Đây là chuyến thăm Iceland đầu tiên của một Ngoại trưởng Mỹ kể từ chuyến thăm của ông Antony Blinken năm 2021.

Chuyến công du diễn ra trong bối cảnh Washington đang ngày càng quan tâm tới Bắc Cực, nơi ngày càng trở thành khu vực cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc. Iceland có vị trí địa lý quan trọng đối với các tuyến tiếp cận Bắc Đại Tây Dương và Bắc Cực, trong khi an ninh của nước này gắn chặt với NATO và Mỹ. Iceland không có quân đội thường trực và dựa vào NATO cùng thỏa thuận quốc phòng song phương với Mỹ ký năm 1951 để bảo đảm an ninh.

Trước khi lên đường, ông Rubio gọi Iceland là “một người bạn tốt của Mỹ”. Trên mạng xã hội, ông Rubio cho biết chuyến thăm Iceland nhằm “thúc đẩy các ưu tiên chung: một Bắc Cực an toàn, tăng cường quan hệ thương mại và năng lượng, cũng như hợp tác quốc phòng chặt chẽ hơn”.

Sau Iceland, ông Rubio sẽ tới Athens để dẫn đầu phái đoàn Mỹ tham dự Đối thoại Chiến lược Mỹ - Hy Lạp lần thứ sáu. Chương trình nghị sự dự kiến tập trung vào hợp tác quốc phòng, an ninh khu vực và năng lượng. Chính quyền Tổng thống Trump coi Hy Lạp là một mắt xích quan trọng trong việc quảng bá và xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) do Mỹ sản xuất sang khu vực Đông Nam và Trung Âu.

Điểm dừng cuối cùng trong chuyến công du của Ngoại trưởng Mỹ là Lisbon, Bồ Đào Nha, nơi ông dự kiến thảo luận với các quan chức nước chủ nhà về hợp tác quốc phòng, kinh tế và công nghệ.

Chuyến công du của ông Rubio diễn ra trong thời điểm Washington tìm cách củng cố quan hệ với các đồng minh châu Âu, đồng thời tăng cường hợp tác về an ninh và năng lượng tại các khu vực có ý nghĩa chiến lược đối với Mỹ.