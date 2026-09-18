Mỹ cấp thị thực cho lãnh đạo Iran dự Đại hội đồng Liên hợp quốc giữa lúc hai nước đang giao tranh

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cấp thị thực cho các quan chức cấp cao Iran, trong đó có Tổng thống Masoud Pezeshkian và Ngoại trưởng Abbas Araghchi, để tham dự tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) vào tuần tới tại New York, trong bối cảnh Mỹ và Iran vẫn đang giao tranh trong một cuộc xung đột bế tắc.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: AP.

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 17/9 cho biết đã cấp thị thực cho “phái đoàn nòng cốt” của Iran và một số nhân sự đi cùng để tham dự các cuộc họp của LHQ. Động thái trên được xem là đáng chú ý trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ và Iran đã kéo dài hơn 6 tháng và chưa có dấu hiệu cho thấy hai bên sắp đạt thỏa thuận mở lại eo biển Hormuz hoặc nối lại đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran. Quyết định này cũng được đưa ra trong bối cảnh lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn tại Yemen gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng và hoạt động vận tải biển của Saudi Arabia trên Biển Đỏ, một tuyến hàng hải quan trọng khác trong khu vực. Những diễn biến này cũng góp phần đẩy giá dầu thế giới tăng.

Ngoài ra, Mỹ vẫn coi Iran là quốc gia tài trợ khủng bố hàng đầu thế giới, đồng thời áp đặt nhiều lệnh trừng phạt nhằm vào Tehran và triển khai chiến dịch mới trong những tuần gần đây nhằm cắt đứt “các nguồn tài chính quan trọng” của Iran.

Là nước đặt trụ sở LHQ, Mỹ thường bị hạn chế trong việc ngăn các nhà lãnh đạo nước ngoài đến dự Đại hội đồng. Tuy nhiên, Washington từng từ chối cấp thị thực hoặc không khuyến khích các nhà lãnh đạo của những bên đang xung đột với Mỹ xin thị thực.

Tại kỳ họp LHQ năm ngoái, diễn ra trước khi xung đột Mỹ-Iran bùng phát ngày 28/2 nhưng sau khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các cơ sở hạt nhân Iran hồi tháng 6/2025, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cấp thị thực cho một số lượng hạn chế nhà ngoại giao Iran, đồng thời áp đặt những quy định nghiêm ngặt về việc đi lại của phái đoàn này. Các quan chức Iran khi đó bị hạn chế đáng kể phạm vi di chuyển khỏi phái bộ Iran tại LHQ ở New York và không được mua sắm tại các chuỗi bán buôn yêu cầu thẻ thành viên như Costco và Sam’s Club.

Quyết định cấp thị thực cho phái đoàn Iran được công bố chỉ một ngày sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ từ chối cấp thị thực cho Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas và phái đoàn đi cùng để tham dự Đại hội đồng LHQ. Bộ Ngoại giao Mỹ cáo buộc Chính quyền Palestine, cơ quan quản lý một số khu vực ở Bờ Tây bị Israel chiếm đóng, tìm cách “quốc tế hóa” cuộc xung đột Israel-Hamas tại Gaza thông qua việc đưa các vụ việc ra Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) và Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), đồng thời tiếp tục chi trả các khoản trợ cấp cho những tù nhân bị giam giữ tại Israel vì các vụ tấn công nhằm vào người Israel.

Chính quyền Palestine lên án quyết định của Mỹ và cho rằng các hành động của Israel mới là “mối đe dọa thực sự đối với giải pháp hai nhà nước và triển vọng hòa bình”. Chính quyền này cũng khẳng định vẫn cam kết với các cuộc đàm phán vốn đình trệ trong thời gian dài, đồng thời bảo vệ nỗ lực thúc đẩy sự công nhận đối với Palestine thông qua các cơ quan và tòa án quốc tế.