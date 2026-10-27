Nga và Ukraine ngừng bắn cục bộ để triển khai cứu trợ nhân đạo tại Oleshky

Lệnh ngừng bắn cục bộ giữa Nga và Ukraine bắt đầu có hiệu lực tại thị trấn Oleshky ở miền Nam Ukraine vào rạng sáng 27/10, nhằm tạo điều kiện cho hoạt động cứu trợ nhân đạo và sơ tán dân thường. Thỏa thuận được thúc đẩy thông qua các cuộc đàm phán do Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump làm trung gian. Trong khi đó, các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo tiếp tục xảy ra tại thủ đô Kiev.

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump, người chủ trì các cuộc đàm phán giữa đại diện dân sự của Nga và Ukraine nhằm tạo điều kiện cho hoạt động cứu trợ nhân đạo tại Oleshky. Ảnh: AP

Lệnh ngừng bắn bắt đầu lúc 3 giờ sáng theo giờ Ukraine, tương đương 8 giờ sáng theo giờ Việt Nam. Đại diện Nga và Ukraine đều xác nhận thỏa thuận đã có hiệu lực. Theo kế hoạch, lệnh ngừng bắn sẽ kéo dài đến hết ngày 31/10 hoặc lâu hơn.

Oleshky là một thị trấn thuộc vùng Kherson, miền Nam Ukraine, cách thủ đô Kiev khoảng 550km về phía Đông Nam, nằm bên kia sông Dnipro và đối diện thành phố Kherson, trung tâm hành chính của khu vực cùng tên. Tại khu vực này, sông Dnipro là ranh giới giữa lực lượng Nga và Ukraine.

Theo văn phòng Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump, bà đã chủ trì các cuộc đàm phán với đại diện dân sự của Nga và Ukraine sau khi gặp các quan chức Liên hợp quốc để nghe báo cáo về tình hình tại Oleshky.

Theo Liên hợp quốc, có tới 2.000 người đang mắc kẹt tại thị trấn trong bối cảnh nguồn cung lương thực và thuốc men ngày càng cạn kiệt. Nguy cơ từ mìn và các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) đang cản trở người dân rời khỏi khu vực. Theo các nhà đàm phán tham gia kế hoạch cứu trợ, phái đoàn dự kiến đưa bác sĩ, thuốc men, lương thực và nước sạch tới Oleshky trước khi mở các hành lang sơ tán.

Hoạt động cứu trợ dự kiến diễn ra trước vòng đàm phán tiếp theo giữa Nga và Ukraine do Mỹ làm trung gian, dự kiến diễn ra vào tháng 11/2026 nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài hơn 4 năm rưỡi. Tuy nhiên, sự thiếu tin tưởng sâu sắc giữa hai bên vẫn là trở ngại đối với việc duy trì thỏa thuận ngừng bắn, trong bối cảnh những nỗ lực tương tự trước đây gặp nhiều khó khăn. Chỉ vài phút sau khi lệnh ngừng bắn ở Oleshky có hiệu lực, nhiều tiếng nổ do tên lửa đạn đạo gây ra làm rung chuyển thủ đô Kiev, trong khi cảnh báo không kích được phát đi tại nhiều khu vực trên khắp Ukraine.