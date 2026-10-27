Mỹ đề nghị chính quyền Venezuela cho phép thủ lĩnh phe đối lập trở về nước

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm 26/10 cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đã đề nghị chính quyền lâm thời Venezuela cho phép thủ lĩnh phe đối lập María Corina Machado trở về nước từ nhiều tuần trước, trong bối cảnh Venezuela chuẩn bị cải cách quy trình bầu cử và hướng tới cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào năm 2027.

Lãnh đạo phe đối lập Venezuela, người đoạt giải Nobel Hòa bình María Corina Machado, trở về Caracas sau nhiều tháng ở nước ngoài, ngày 25/10/2026. Ảnh: AP

Theo ông Rubio, chính quyền của quyền Tổng thống Delcy Rodríguez đã trả lời rằng bà Machado được phép nhập cảnh Venezuela. Bà Machado trở về nước hôm 25/10, lần đầu tiên kể từ khi Tổng thống Nicolás Maduro bị Mỹ bắt giữ trong chiến dịch quân sự hồi tháng 1 và được đưa sang Mỹ để đối mặt với các cáo buộc liên quan đến buôn bán ma túy.

Ông Rubio cho biết Washington không khuyến cáo bà Machado tránh trở về Venezuela, ngoại trừ thời điểm ngay sau các trận động đất nghiêm trọng hồi tháng 6. Khi đó, Mỹ cho rằng ưu tiên cần thiết là đưa hàng cứu trợ nhân đạo và hỗ trợ khẩn cấp vào Venezuela.

Tuần trước, chính quyền Venezuela và các đại diện phe đối lập đã nhất trí về lộ trình cải cách quy trình bầu cử, hướng tới việc tổ chức các cuộc bầu cử tự do và công bằng vào một thời điểm trong năm 2027. Ông Rubio cho biết Washington sẽ tiếp tục theo dõi tình hình và thúc giục các bên tuân thủ quy trình mới.

Bà Machado đã sống ẩn náu tại Venezuela trong phần lớn năm 2025, trước khi bí mật rời khỏi đất nước vào tháng 12 cùng năm để đến Na Uy, nơi bà được trao giải Nobel Hòa bình. Sau đó, bà đã trao huy chương Nobel của mình cho Tổng thống Donald Trump.

Bà Rodríguez, người từng giữ chức phó tổng thống dưới thời ông Maduro, hiện tiếp tục đảm nhiệm vai trò quyền tổng thống, trong khi ngày tổ chức bầu cử vẫn chưa được ấn định. Theo ông Rubio, mục tiêu của Washington là hỗ trợ xây dựng một hệ thống bầu cử ổn định, tạo niềm tin cho tất cả các bên tham gia.

Ông cho rằng Venezuela cần ổn định nền kinh tế, khôi phục các thể chế, bao gồm hệ thống tòa án và hội đồng bầu cử, đồng thời bảo đảm không gian cho hoạt động chính trị. Điều này đòi hỏi phải bảo đảm tự do báo chí và quyền tiếp cận các kênh truyền thông, kể cả những nền tảng trực tuyến.