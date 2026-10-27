Hà Lan một lần nữa rút khỏi Eurovision vì sự tham gia của Israel

Hà Lan hôm 27/10 thông báo tiếp tục rút khỏi Cuộc thi Ca khúc Truyền hình châu Âu (Eurovision) vì sự tham gia của Israel, đảo ngược quyết định hồi tháng 9 về việc trở lại cuộc thi năm 2027.

Lá cờ mang biểu tượng Eurovision tung bay tại cảng Burgas, bên bờ Biển Đen của Bulgaria, nơi sẽ đăng cai Cuộc thi Ca khúc Truyền hình châu Âu lần thứ 71 vào năm 2027. Ảnh: AP

NPO, tổ chức điều phối các đài phát thanh và truyền hình công cộng của Hà Lan, cho biết không thể tìm được đài truyền hình nào sẵn sàng cử nghệ sĩ nước này tham dự. “Do tính nhạy cảm của những vấn đề đang được đặt ra hiện nay, chúng tôi quyết định tạm thời lùi lại”, Giám đốc NPO Jet de Ranitz nói trong tuyên bố hôm 27/10.

Trước đó, NPO từng thông báo sẽ đưa Hà Lan trở lại Eurovision năm 2027 thông qua dự án chung của một số đài phát thanh và truyền hình công cộng trong nước. NPO dự kiến điều phối việc lựa chọn nghệ sĩ đại diện, đưa tin về cuộc thi và thực hiện phần bình luận. Tuy nhiên, quyết định trở lại đã vấp phải sự phản đối. Đầu tháng này, hàng trăm nhân viên NPO gửi thư phản đối việc Hà Lan tham gia, trong khi một số nhân vật nổi tiếng trong giới truyền thông nước này cũng công khai lên tiếng phản đối.

Hà Lan là một trong 5 quốc gia có truyền thống tham gia Eurovision tẩy chay cuộc thi năm 2026, cùng với Tây Ban Nha, Ireland, Iceland và Slovenia. Các nước này phản đối việc Ban tổ chức không loại Israel khỏi cuộc thi trong bối cảnh chiến dịch quân sự của nước này tại Dải Gaza và tình trạng bạo lực nhằm vào người Palestine ở Bờ Tây.

Dù không cử nghệ sĩ tham gia, NPO cho biết vẫn sẽ phát sóng Eurovision.

Cuộc thi năm 2026 có sự góp mặt của 35 quốc gia và được tổ chức hồi tháng 5. Ca sĩ Dara của Bulgaria giành chiến thắng, đưa cuộc thi năm 2027 đến quốc gia Đông Nam Âu này. Theo Ban tổ chức, đêm chung kết Eurovision 2026 thu hút 130 triệu khán giả trên toàn thế giới, giảm so với mức 160 triệu người xem của năm 2025.