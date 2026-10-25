Nổ lớn gây hỏa hoạn tại nhà máy Quaker Oats ở Mỹ

Một vụ nổ nghi là nguyên nhân gây ra hỏa hoạn đã xảy ra hôm 24/10 tại nhà máy Quaker Oats ở bang Iowa, Mỹ. Lực lượng cứu hỏa cho biết không có ai bị thương.

Lửa và khói bốc lên từ một tòa nhà liền kề khu nhà máy Quaker Oats ở thành phố Cedar Rapids, bang Iowa, Mỹ. Ảnh: AP

Sở Cứu hỏa thành phố Cedar Rapids cho biết lực lượng chức năng nhận được tin báo vào khoảng 16h45 ngày 24/10. Các video và hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội cho thấy khói đen bốc lên phía trên khu vực trung tâm thành phố có khoảng 140.000 dân này. Theo thông báo trên Facebook của Sở Cứu hỏa, đám cháy dường như bắt nguồn từ một vụ nổ.

Thị trưởng thành phố Cedar Rapids, bà Tiffany O’Donnell, cho biết toàn bộ công nhân đã sơ tán an toàn và được xác nhận không có ai bị thương. Bà cho biết đám cháy xảy ra tại khu vực xử lý sản phẩm của nhà máy, nơi không có nhiều nhân viên làm việc, và nhận định đây là điều may mắn trong tình huống này.

Hiện chưa có thông tin cụ thể về nguyên nhân vụ hỏa hoạn. Trong tuyên bố, PepsiCo Foods US cho biết lực lượng cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường và nguyên nhân vụ việc sẽ được điều tra.

Nhà máy Quaker Oats tại Cedar Rapids được công ty giới thiệu là cơ sở xay nghiền yến mạch lớn nhất thế giới, với công suất xử lý hơn 900.000kg yến mạch mỗi ngày, theo website của công ty. Thương hiệu Quaker Oats, thông qua Công ty Quaker Mill, sẽ tròn 150 năm tuổi vào năm 2027 và hiện thuộc sở hữu của PepsiCo.