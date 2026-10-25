Ai đi cùng ông Trump trên chuyên cơ Không lực Một trong chiến dịch vận động tranh cử?

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã dành khoảng 70 giờ trên chuyên cơ Không lực Một trong tháng này, liên tục di chuyển khắp nước Mỹ để vận động tranh cử, nhằm giúp đảng Cộng hòa duy trì quyền kiểm soát Quốc hội sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11. Đồng hành cùng ông là các thành viên nội các, cố vấn chính trị, trợ lý thân cận và nhiều nhân vật nổi tiếng.

﻿Võ sĩ quyền Anh Floyd Mayweather Jr. đứng cùng Thư ký báo chí Nhà Trắng Katie Zacharia (bên trái) trên chuyên cơ Không lực Một, trước cuộc vận động tranh cử của Tổng thống Donald Trump tại Sân bay quốc tế Laughlin-Bullhead, thành phố Bullhead, bang Arizona, ngày 14/10/2026. Ảnh: AP

Theo giáo sư khoa học chính trị David Cohen tại Đại học Akron, danh sách hành khách phần nào cho thấy những người có ảnh hưởng và được tổng thống lắng nghe.

Những nhân vật có ảnh hưởng vượt xa chức danh

Bill Pulte đã tham gia ít nhất 5 chặng vận động tranh cử của ông Trump, cho thấy vị thế trong chính quyền lớn hơn chức danh Giám đốc Cơ quan Tài chính Nhà ở Liên bang. Ông Pulte từng dẫn đầu các chiến dịch gây sức ép lên quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Jerome Powell và Lisa Cook.

Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Liên bang Brendan Carr cũng đi cùng ông Trump trong chuyến công du bờ Tây ngày 13 và 14/10. Ông Carr tìm cách sử dụng quyền quản lý các mạng lưới phát sóng để chỉ trích cách những đơn vị này đưa tin về tổng thống.

Những trợ lý cá nhân giúp ông Trump duy trì lịch trình

Natalie Harp, trợ lý điều hành, là một trong những người thường xuyên đi cùng ông Trump nhất. Walt Nauta, Giám đốc hoạt động Phòng Bầu dục, và cấp phó Chamberlain Harris cũng thường xuyên tháp tùng tổng thống.

Ross Worthington, Giám đốc phụ trách soạn thảo bài phát biểu, nhiều lần đi cùng ông Trump trong tháng này. Trong các cuộc vận động, tổng thống thường nhấn mạnh những cam kết và khoản đầu tư tại các địa phương ông đến thăm.

Margo Martin, cố vấn truyền thông chuyên đăng video về ông Trump trên mạng xã hội, Steven Cheung, Giám đốc truyền thông Nhà Trắng, và Katie Zacharia, người từng giữ chức thư ký báo chí Nhà Trắng trong 5 ngày, cũng tham gia một số chặng trong chuyến đi.

Các chiến lược gia chính trị

Trong các chuyến vận động, ông Trump được hỗ trợ bởi các cố vấn trong và ngoài Nhà Trắng, trong đó có Matt Brasseaux, Giám đốc chính trị của ông, từng làm việc tại Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa.

Johnny DeStefano, cựu trợ lý cấp cao của ông Trump trong nhiệm kỳ đầu tiên, đã tạm thời trở lại Nhà Trắng vào mùa hè năm nay để tham gia hoạch định chiến lược bầu cử giữa nhiệm kỳ. Cựu Phó chánh văn phòng Nhà Trắng James Blair cũng được nhìn thấy trên chuyên cơ Không lực Một.

Những gương mặt nổi tiếng cùng tham gia chuyến đi

Ông Trump đã đưa các võ sĩ quyền Anh nổi tiếng Mike Tyson, Floyd Mayweather Jr. và Evander Holyfield tham gia các chuyến vận động, dù ba người không đi cùng một chuyến bay.

Theo giáo sư Martha Kumar tại Đại học Towson, các chuyến vận động tranh cử có thể rất căng thẳng, nên tổng thống thường có những người đồng hành giúp bầu không khí thoải mái hơn.

Những người nổi tiếng khác từng đi cùng ông Trump gồm Richard Petty, cựu vô địch NASCAR; Jon Gruden, cựu huấn luyện viên NFL; Todd Gurley, cựu cầu thủ NFL; và Jake Paul, người nổi tiếng trên mạng xã hội chuyển sang thi đấu quyền Anh.

Các nghị sĩ cùng lên chuyên cơ

Mục tiêu của các chuyến đi trong tháng qua là giúp đảng Cộng hòa duy trì quyền kiểm soát Quốc hội.

Jeff Freeland, người phụ trách liên lạc giữa Nhà Trắng và Hạ viện, đã đi cùng nhiều nghị sĩ, trong đó có Hạ nghị sĩ William Timmons của South Carolina và Brian Jack của Georgia.

Thượng nghị sĩ John Barrasso của Wyoming, nhân vật đứng thứ hai trong ban lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Thượng viện, và Thượng nghị sĩ Ted Cruz của Texas cũng nhiều lần đi cùng ông Trump trong tháng này. Ông Cruz đang cân nhắc tranh cử tổng thống vào năm 2028.