Phòng ngừa biến chứng sản khoa nguy hiểm

Biến chứng sản khoa có thể xảy ra ngay cả với những phụ nữ khỏe mạnh trước khi mang thai, đe dọa sức khỏe, tính mạng của cả mẹ và em bé. Chủ động chăm sóc sức khỏe sinh sản, khám thai định kỳ, sàng lọc nguy cơ và tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ là những giải pháp quan trọng để phát hiện sớm, can thiệp kịp thời, góp phần bảo đảm an toàn cho mỗi thai kỳ.

Biến chứng sản khoa là những tình trạng bất thường có thể xảy ra trong quá trình mang thai, khi chuyển dạ, sinh con và thời kỳ hậu sản, ảnh hưởng đến sức khỏe của cả người mẹ và em bé. Những biến chứng sản khoa thường gặp như: Tiền sản giật, sản giật, xuất huyết sản khoa, thai ngoài tử cung, đái tháo đường thai kỳ, sinh non, rau bong non, rau tiền đạo, nhiễm khuẩn trong thai kỳ hoặc hậu sản… Đáng lưu ý, một số bệnh lý không biểu hiện rõ ở giai đoạn đầu, khiến thai phụ dễ chủ quan. Trong số các biến chứng có thể gặp, đái tháo đường thai kỳ là bệnh lý cần được quan tâm bởi thường không có biểu hiện rõ ràng, dễ khiến thai phụ chủ quan.

Tư vấn sức khỏe sinh sản cho phụ nữ tại CDC Quảng Ninh.

Theo bác sĩ CKI Nguyễn Thị Lan Anh, Khoa Sức khỏe sinh sản (CDC Quảng Ninh): Đái tháo đường thai kỳ liên quan đến những thay đổi nội tiết tự nhiên khi mang thai, làm giảm khả năng đáp ứng với insulin của cơ thể. Đái tháo đường thai kỳ có thể làm tăng nguy cơ tăng huyết áp, sinh non, thai to, hạ đường huyết ở trẻ sau sinh. Về lâu dài, người mẹ cũng có nguy cơ mắc đái tháo đường típ 2. Vì vậy, thai phụ cần khám thai định kỳ, thực hiện sàng lọc ngay từ lần đầu khám thai. Với những trường hợp chưa phát hiện đái tháo đường trước đó, sàng lọc đái tháo đường thai kỳ thường được thực hiện vào khoảng tuần thai thứ 24 đến 28. Một lần xét nghiệm đường huyết bình thường ở giai đoạn đầu chưa đủ để loại trừ nguy cơ mắc bệnh khi thai kỳ tiếp tục tiến triển.

Cũng theo bác sĩ Lan Anh, thai phụ cần kết hợp chế độ ăn cân đối và vận động phù hợp để kiểm soát đường huyết. Đồng thời, khi được chẩn đoán tiểu đường thai kỳ thai phụ không nên nhịn ăn hoặc kiêng khem quá mức mà cần được tư vấn dinh dưỡng phù hợp với tình trạng sức khỏe, bảo đảm đủ dưỡng chất cho cả mẹ và bé.

Bên cạnh đái tháo đường thai kỳ, rau tiền đạo, rau cài răng lược cũng là những bệnh lý sản khoa nguy hiểm, có thể gây xuất huyết nghiêm trọng, đe dọa tính mạng của mẹ và thai nhi. Điển hình như trường hợp 1 sản phụ 38 tuổi, mang thai lần 3, thai 36 tuần 2 ngày, bị rau tiền đạo trung tâm, rau cài răng lược được các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh phẫu thuật cấp cứu. Trước nguy cơ chảy máu nghiêm trọng do bánh rau có nhiều mạch máu bất thường xuyên qua thành tử cung về phía bàng quang, các bác sĩ đã hội chẩn, phối hợp nhiều chuyên khoa để phẫu thuật lấy thai, kiểm soát chảy máu và xử lý tổn thương. Ca phẫu thuật đón bé trai nặng 2,8kg chào đời, đồng thời bảo tồn được tử cung cho sản phụ. Sau điều trị, sức khỏe hai mẹ con ổn định và được xuất viện.

Chăm sóc trẻ sinh non tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh.

Theo bác sĩ CKII Trần Quý Khánh, Trưởng Khoa Sản bệnh, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh: Rau cài răng lược là bệnh lý sản khoa nguy hiểm, có thể gây chảy máu nghiêm trọng trước hoặc trong khi sinh, đe dọa tính mạng của mẹ và thai nhi. Bệnh thường gặp ở sản phụ bị rau tiền đạo trung tâm, có tiền sử sinh mổ hoặc can thiệp thủ thuật vào buồng tử cung. Vì vậy, phụ nữ mang thai cần khám thai định kỳ tại các cơ sở y tế có chuyên khoa sản, thực hiện siêu âm và các kiểm tra cần thiết để phát hiện sớm bất thường. Việc chẩn đoán sớm giúp bác sĩ chủ động xây dựng phương án theo dõi, điều trị và chuẩn bị sinh phù hợp, hạn chế nguy cơ tai biến, bảo đảm an toàn cho mẹ và bé.

Những biến chứng sản khoa hoàn toàn có thể phòng ngừa và kiểm soát nếu thai phụ chủ động đi khám, lắng nghe cơ thể và không tự ý dùng thuốc khi chưa có chỉ định. Mỗi thai phụ cần trang bị đầy đủ kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản, giữ tâm lý thoải mái, tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ để có một thai kỳ an toàn và đón con chào đời khỏe mạnh.