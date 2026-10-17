Chủ động quản lý sức khỏe toàn dân

Bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân luôn được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm. Thực tế cho thấy, đã có nhiều chủ trương, đường lối, chính sách được ban hành, triển khai thực hiện và đạt được những thành tựu quan trọng, đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe người dân. Như mới đây, Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đã tạo ra “luồng gió” mới, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Một trong những nội dung, giải pháp quan trọng mà Nghị quyết 72-NQ/TW đặt ra là từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần, được lập sổ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo vòng đời, từng bước giảm gánh nặng chi phí y tế.

Trong đó, chuyển mạnh từ tư duy tập trung khám bệnh, chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, chú trọng bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe toàn diện, liên tục theo vòng đời. Tập trung xây dựng hệ thống y tế, hoàn thiện, nâng cao năng lực y tế dự phòng, y tế cơ sở bảo đảm phòng bệnh từ sớm, từ xa, từ cơ sở, sẵn sàng ứng phó với các tình huống khẩn cấp về y tế công cộng; ưu tiên xây dựng, đầu tư đồng bộ về nhân lực, cơ sở vật chất, thiết bị cho trạm y tế cấp xã đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; nâng cao toàn diện chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân, phát triển y tế chuyên sâu và bảo đảm an ninh y tế…

Trước ý nghĩa nhân văn của Nghị quyết 72-NQ/TW, Quảng Ninh xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, tập trung nguồn lực, bắt tay ngay vào triển khai để người dân được hưởng thụ những chính sách của Đảng và Nhà nước. Với tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau”, ngoài tổ chức khám ở những địa điểm cố định, ngành Y tế Quảng Ninh còn đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà để khám chữa bệnh cho những người cao tuổi, đi lại khó khăn… Tính đến ngày 30/9/2026, đã có gần 1,3 triệu người được khám sức khỏe định kỳ, đạt 99,98% tổng số đối tượng cần khám. Qua khám, nhiều trường hợp mắc các bệnh: Tăng huyết áp, đái tháo đường, suy thận, bệnh tim mạch, ung bướu, bệnh về mắt... được phát hiện, tư vấn và chuyển đến cơ sở chuyên khoa để tiếp tục chẩn đoán, điều trị kịp thời.

Đến ngày 30/9, Quảng Ninh đã hoàn thành khám sức khỏe toàn dân năm 2026. Ảnh: Nguyễn Hoa

Ngay sau khi hoàn thành khám sức khoẻ toàn dân, ngành Y tế Quảng Ninh đã bắt tay ngay vào triển khai nhập liệu và hoàn thiện hồ sơ sức khoẻ điện tử cho từng người dân. Hiện đã có trên 600 nghìn hồ sơ sức khoẻ cá nhân được tạo lập và liên thông tới cổng thông tin của Bộ Y tế; trên 482 nghìn người có sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID. Các dữ liệu được đảm bảo đúng – đủ - sạch - sống.

Qua việc lập hồ sơ sức khỏe điện tử nhằm xây dựng một kho dữ liệu y tế toàn diện cho mỗi người dân, giúp chủ động quản lý sức khỏe, theo dõi liên tục lịch sử khám chữa bệnh, kết quả xét nghiệm, chỉ số sinh tồn và lịch sử tiêm chủng mọi lúc, mọi nơi; giảm bớt thủ tục giấy tờ, không cần mang theo sổ y bạ giấy, phim chụp hay kết quả xét nghiệm cũ khi đi tái khám hoặc chuyển tuyến; hỗ trợ khám sức khỏe định kỳ, giúp người dân dễ dàng tiếp cận các chương trình khám sàng lọc và chăm sóc sức khỏe ban đầu; giúp bác sĩ truy cập liền mạch toàn bộ thông tin sức khỏe, từ đó đưa ra chẩn đoán chính xác hơn và xây dựng phác đồ điều trị hiệu quả; tiết kiệm thời gian lập hồ sơ giấy và tra cứu thông tin cho nhân viên y tế; chuyển từ "chữa bệnh" sang "phòng bệnh", là nền tảng để theo dõi sức khỏe toàn dân theo vòng đời; cung cấp nguồn dữ liệu lớn chính xác giúp ngành y tế dự báo dịch bệnh, phân bổ nguồn lực và lập kế hoạch chăm sóc sức khỏe cộng đồng hiệu quả…

Có thể nói, bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân vừa là mục tiêu, động lực, vừa là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, quan trọng. Chăm sóc sức khỏe toàn dân cũng chính là đầu tư cho con người, qua đó tạo ra một cộng đồng, một xã hội khỏe mạnh, tạo nguồn lực góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày một phát triển nhanh, bền vững.