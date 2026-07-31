Trang bị kiến thức sức khỏe sinh sản cho thanh thiếu niên

Chăm sóc sức khỏe sinh sản (SKSS) là một trong những yếu tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng dân số. Vì vậy, việc trang bị kiến thức, nâng cao nhận thức để mỗi người chủ động chăm sóc SKSS đang ngày càng được quan tâm, góp phần phòng ngừa bệnh tật, bảo vệ sức khỏe và xây dựng gia đình hạnh phúc.

Để nâng cao nhận thức của người dân, công tác truyền thông, tư vấn về chăm sóc SKSS được các ngành, địa phương trong tỉnh chú trọng triển khai với nhiều hình thức phù hợp. Nội dung tuyên truyền tập trung vào cung cấp kiến thức về SKSS, sức khỏe tình dục an toàn, phòng tránh các bệnh lây truyền qua đường tình dục, tư vấn tiền hôn nhân, chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, hướng dẫn người dân chủ động thăm khám khi có dấu hiệu bất thường.

Một trong những hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng chăm sóc SKSS cho thanh, thiếu niên là chương trình tập huấn chuyên đề “Kỹ năng tình yêu và SKSS vị thành niên” do Đoàn Thanh niên Sở Y tế tổ chức tại Trung tâm Trợ giúp xã hội Quảng Ninh. Tham gia chương trình có 55 trẻ em lứa tuổi vị thành niên đang sinh sống, học tập tại Trung tâm. Thông qua hình thức trao đổi, thảo luận, hỏi đáp và xử lý các tình huống thực tế, các em được cung cấp kiến thức về những thay đổi tâm sinh lý tuổi dậy thì, tình bạn, tình yêu lành mạnh, kỹ năng tự bảo vệ bản thân, phòng tránh xâm hại tình dục, mang thai ngoài ý muốn và các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Cách truyền đạt trực quan, gần gũi, phù hợp với lứa tuổi cũng tạo điều kiện để các em mạnh dạn chia sẻ những băn khoăn, thắc mắc, từ đó nâng cao nhận thức và hình thành kỹ năng cần thiết để chủ động chăm sóc sức khỏe, xây dựng lối sống lành mạnh và phát triển toàn diện.

Trẻ vị thành niên tham gia tập huấn “Kỹ năng tình yêu và SKSS vị thành niên” do Đoàn Thanh niên Sở Y tế tổ chức tại Trung tâm Trợ giúp xã hội tỉnh.

Bác sĩ CKI Nguyễn Thành Công, Bí thư Đoàn thanh niên Sở Y tế, cho biết: Việc trang bị kiến thức về SKSS cho trẻ vị thành niên cần được thực hiện sớm, thường xuyên và bằng những cách thức phù hợp với tâm lý, lứa tuổi của các em. Khi được cung cấp thông tin khoa học, chính xác và có kỹ năng tự bảo vệ bản thân, các em sẽ có nhận thức đúng đắn hơn về những thay đổi của cơ thể, tình bạn, tình yêu, đồng thời biết cách chủ động phòng tránh những nguy cơ có thể ảnh hưởng đến lối sống, sức khỏe và tương lai sau này.

Cùng với tuyên truyền, việc tăng cường tiếp cận các dịch vụ chăm sóc SKSS cũng được quan tâm. Thông qua hệ thống y tế cơ sở, người dân được tư vấn, hướng dẫn các biện pháp chăm sóc sức khỏe phù hợp; phụ nữ được khuyến khích khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc trước sinh, sơ sinh và chủ động phát hiện sớm những nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh tăng cường bác sĩ chuyên ngành sản phụ khoa hỗ trợ Bệnh viện Đa khoa khu vực Vân Đồn. Ảnh: Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh.

Đặc biệt, tại các địa bàn miền núi, hải đảo, ngành Y tế chú trọng tăng cường hỗ trợ chuyên môn, nâng cao năng lực khám, chữa bệnh sản phụ khoa cho tuyến cơ sở. Năm 2026, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh tiếp tục triển khai các đợt tăng cường bác sĩ chuyên ngành sản phụ khoa hỗ trợ Bệnh viện Đa khoa khu vực Vân Đồn cơ sở 1 và cơ sở 2 tại đặc khu Cô Tô. Bên cạnh trực tiếp khám, điều trị, các bác sĩ còn hỗ trợ theo dõi, quản lý thai kỳ, tư vấn SKSS, thực hiện các kỹ thuật sản khoa và chuyển giao chuyên môn cho đội ngũ y tế tuyến cơ sở. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc SKSS ngay tại địa phương, giúp người dân, đặc biệt là phụ nữ mang thai, được tiếp cận dịch vụ y tế chuyên sâu thuận lợi hơn, hạn chế việc phải di chuyển xa để khám và điều trị.

Quá trình tăng cường và hỗ trợ chuyên môn, các y, bác sĩ bệnh viện đã trực tiếp tham gia phẫu thuật cấp cứu thành công nữ du khách 41 tuổi, du lịch đến Cô Tô bị sốc mất máu do có thai ngoài tử cung vỡ, giúp người bệnh vượt qua tình trạng nguy kịch. Đồng thời, cũng trực tiếp điều trị, hỗ trợ nhiều trường hợp sản phụ mang thai đa bệnh lý, thai kỳ nguy cơ cao và tiên lượng sinh khó đã “vượt cạn” thành công, giữ an toàn mẹ con trong các ca sản khoa phức tạp, đón nhiều em bé chào đời khỏe mạnh…