Hình thành thói quen chăm sóc sức khỏe chủ động

Chăm sóc sức khỏe toàn dân là một trong những yếu tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng dân số. Việc chủ động phòng ngừa các yếu tố nguy cơ, phát hiện sớm bệnh tật và theo dõi, quản lý sức khỏe thường xuyên giúp mỗi người có thêm cơ sở bảo vệ sức khỏe, hạn chế bệnh tật, qua đó nâng cao chất lượng cuộc sống.

Tại Trạm Y tế xã Hải Lạng, chương trình khám sức khỏe toàn dân đang được tích cực triển khai, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu và phát hiện sớm các bệnh lý để tư vấn, điều trị kịp thời. Người dân đến khám được kiểm tra sức khỏe tổng quát, các chỉ số cơ bản, đồng thời được tư vấn về dinh dưỡng, chế độ sinh hoạt và cách chủ động phòng ngừa các bệnh không lây nhiễm.

Khám sức khỏe cho người cao tuổi tại Trạm Y tế xã Hải Lạng.

Chị Ngô Thị Duyên, Trưởng thôn Hà Dong (xã Hải Lạng) cho biết: Thôn phối hợp với Trạm Y tế xã rà soát danh sách người dân trên địa bàn, thông báo cụ thể về thời gian, địa điểm tổ chức khám và tuyên truyền để mọi người chủ động tham gia. Từ đó bà con trong thôn được kiểm tra sức khỏe một cách thuận tiện, đồng thời có thêm kiến thức để chủ động theo dõi, chăm sóc sức khỏe và phòng ngừa bệnh tật.

Với người dân, việc được khám sức khỏe ngay tại địa phương cũng tạo điều kiện thuận lợi để hình thành thói quen kiểm tra sức khỏe định kỳ. Ông Hà Xuân Thoan, người dân thôn Hà Dong, chia sẻ: Trước đây, tôi thường chỉ đi khám khi thấy trong người có vấn đề, còn khám sức khỏe định kỳ chưa thực hiện thường xuyên. Được tham gia chương trình khám sức khỏe toàn dân tại địa phương, tôi thấy rất thuận tiện. Qua thăm khám, tôi biết thêm tình trạng sức khỏe của mình và được cán bộ y tế tư vấn những điều cần lưu ý trong sinh hoạt, ăn uống để chủ động phòng bệnh.

Theo bác sĩ Đinh Thị Nguyệt, Giám đốc Trạm Y tế xã Hải Lạng: Thông qua chương trình khám sức khỏe toàn dân, người dân được kiểm tra, đánh giá tình trạng sức khỏe, phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ và bệnh lý để có hướng tư vấn, theo dõi phù hợp. Đây cũng là cơ sở để ngành Y tế cập nhật thông tin, quản lý sức khỏe người dân, từng bước nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe ban đầu và phòng bệnh tại cộng đồng.

Theo kế hoạch, trong năm 2026, hơn 1,4 triệu người dân thành phố Quảng Ninh sẽ được khám sức khỏe định kỳ, miễn phí. Đây là chương trình có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, được triển khai trên diện rộng, hướng tới bao phủ toàn bộ các nhóm đối tượng. Để thực hiện chương trình, thành phố đã chủ động chuẩn bị về tổ chức, nhân lực, cơ sở vật chất và hạ tầng công nghệ thông tin. Việc kiện toàn mạng lưới y tế, chuẩn bị các điều kiện cần thiết từ sớm tạo nền tảng để hoạt động khám sức khỏe được triển khai thống nhất, bảo đảm chất lượng và thuận lợi cho người dân.

Bà con DTTS xã Hoành Mô khám sức khỏe tại Trạm Y tế xã Hoành Mô.

Cùng với hoạt động khám trực tiếp, ứng dụng công nghệ thông tin được chú trọng. Toàn bộ các cơ sở khám, chữa bệnh công lập và ngoài công lập đủ điều kiện trên địa bàn thành phố được kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu khám sức khỏe điện tử. Kết quả khám được cập nhật lên sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, từng bước hình thành hồ sơ sức khỏe điện tử thống nhất cho mỗi người dân, phục vụ công tác theo dõi, quản lý sức khỏe lâu dài.

Bác sĩ Nông Thị Hiền, Phó Giám đốc Trạm Y tế xã Hoành Mô, cho biết: Đơn vị hoàn thành khám cho các nhóm đối tượng ưu tiên, xây dựng kế hoạch phối hợp với các cơ sở y tế tổ chức khám lưu động, bảo đảm người dân ở vùng sâu, vùng xa, người già yếu, người khuyết tật đều được tiếp cận đầy đủ các dịch vụ khám sức khỏe theo quy định.

Những kết quả từ chương trình đang góp phần hình thành thói quen chăm sóc sức khỏe chủ động trong cộng đồng. Khi việc kiểm tra sức khỏe trở thành thói quen, nhiều nguy cơ bệnh tật có thể được nhận diện sớm, tạo điều kiện can thiệp kịp thời và giảm gánh nặng bệnh tật về lâu dài. Đây cũng là tiền đề để thực hiện tốt hơn mục tiêu chăm sóc sức khỏe nhân dân, giảm bệnh tật và duy trì chất lượng dân số theo hướng bền vững.