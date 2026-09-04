“Tự chủ” sức khỏe phụ khoa, phòng ngừa bệnh nguy hiểm

Các bệnh lý phụ khoa khá phổ biến ở phụ nữ có thể gặp ở nhiều độ tuổi và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, chất lượng cuộc sống, cũng như khả năng sinh sản. Chủ động chăm sóc sức khỏe và khám phụ khoa định kỳ là những giải pháp quan trọng giúp phụ nữ phát hiện sớm, điều trị kịp thời, phòng ngừa các bệnh nguy hiểm.

Sự việc tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh mới đây cho thấy việc chủ quan với những bất thường của cơ thể. Bệnh nhân NTN (49 tuổi, trú tại phường Hà Tu) nhận thấy vùng bụng ngày càng to, nhưng nghĩ do tăng cân nên không đi khám. Chỉ đến khi xuất hiện đau tức vùng hạ vị, người bệnh mới đến bệnh viện kiểm tra. Kết quả chụp cắt lớp vi tính cho thấy bệnh nhân bị đau xơ tử cung, trong đó khối u lớn nhất có kích thước khoảng 20x10cm.

Khi phẫu thuật, các bác sĩ đánh giá tử cung to tương đương thai 8 tháng, tại đáy tử cung có khối u kích thước khoảng 20x15cm, tăng sinh mạch, cùng nhiều khối u ở thân và cổ tử cung. Ê-kíp đã phẫu thuật cắt bỏ khối u lớn, trọng lượng gần 3kg. Sau hơn 1 giờ phẫu thuật, người bệnh hồi phục tốt.

Bác sĩ Khoa Phụ sản (Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh) thăm khám cho người bệnh sau phẫu thuật lấy u xơ kích thước lớn. Ảnh: Hà Trang (CTV)

Bác sĩ CKI Cao Thị Quỳnh Anh, Phó Trưởng Khoa Phụ sản (Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh) cho biết: Với những trường hợp u xơ tử cung kích thước lớn, đa u xơ và tăng sinh mạch, quá trình phẫu thuật đòi hỏi phải đánh giá kỹ vị trí, kích thước khối u và mức độ tăng sinh mạch để kiểm soát nguy cơ chảy máu, bảo đảm an toàn cho người bệnh.

U xơ tử cung là một trong những bệnh lý phụ khoa thường gặp, phần lớn lành tính. Tuy nhiên, khi khối u phát triển lớn, hoặc xuất hiện nhiều khối, người bệnh có thể gặp đau tức vùng bụng dưới, rối loạn kinh nguyệt, rong kinh, thiếu máu, hoặc các triệu chứng do khối u chèn ép cơ quan lân cận.

Vì thế, phụ nữ cần chủ động khám phụ khoa định kỳ, hoặc đi khám khi xuất hiện các biểu hiện như đau tức vùng hạ vị, bụng to bất thường, rối loạn kinh nguyệt. Phát hiện và điều trị sớm giúp kiểm soát khối u, hạn chế nguy cơ u phát triển lớn, gây khó khăn cho quá trình điều trị và những biến chứng ảnh hưởng đến sức khỏe người bệnh.

Không chỉ dừng lại ở việc phát hiện, điều trị bệnh, chủ động chăm sóc sức khỏe phụ khoa cần được duy trì thường xuyên, gắn với chăm sóc SKSS phù hợp với từng độ tuổi, địa bàn. Các hoạt động truyền thông, tư vấn được đẩy mạnh theo hướng đổi mới nội dung, đa dạng hình thức nhằm nâng cao nhận thức và từng bước thay đổi hành vi của người dân.

Chi cục Dân số đã phối hợp với các ngành, tổ chức chính trị - xã hội các cấp phổ biến, tuyên truyền rộng rãi các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác dân số. Đặc biệt là Chiến dịch tăng cường truyền thông về SKSS và phòng, chống viêm nhiễm đường sinh sản.

Hội KHHGĐ thành phố cấp phát thuốc cho người dân tại Trạm Y tế xã Ba Chẽ.

Theo đó, chi cục đã cung cấp và nâng cao kiến thức, kỹ năng về SKSS, phòng chống các bệnh lây truyền qua đường tình dục; chỉ đạo các địa phương chú trọng địa bàn có nhiều cặp vợ chồng trẻ, sinh con một bề, vùng có mức sinh cao, những đối tượng có nguy cơ mắc bệnh viêm nhiễm đường sinh sản, chưa áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại, nhóm tuổi vị thành niên, thanh niên…

Nhằm phòng ngừa nhiễm khuẩn đường sinh sản, CDC Quảng Ninh đã tăng cường các hoạt động cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS, như: Chăm sóc trước sinh; phòng, chống nhiễm khuẩn đường sinh sản; dự phòng, tầm soát ung thư cổ tử cung; dự phòng lây truyền HIV; chăm sóc sức khỏe vị thành niên, thanh niên... Mặt khác, tiếp tục nâng cao kiến thức cho phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ và giám sát hỗ trợ trong thực hiện các quy trình chuyên môn kỹ thuật như chăm sóc bà mẹ trước, trong và sau sinh…

Theo các chuyên gia y tế, chăm sóc sức khỏe phụ khoa cần trở thành thói quen thường xuyên của mỗi phụ nữ, không chỉ khi xuất hiện triệu chứng bất thường. Cùng với sự chủ động của mỗi người, việc tăng cường truyền thông, tư vấn và cung cấp các dịch vụ chăm sóc SKSS phù hợp sẽ góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, bảo vệ sức khỏe phụ nữ và từng bước nâng cao chất lượng dân số.