Phường Bãi Cháy quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4

Ngày 23/10, phường Bãi Cháy tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; một số văn bản chỉ đạo mới của Trung ương, thành phố. Đây là một trong những địa phương cấp xã đầu tiên triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai học tập Nghị quyết theo chỉ đạo của Trung ương, Thành uỷ.

Phường Bãi Cháy tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Đảng ủy phường quán triệt, triển khai các chuyên đề: Quy định số 224-QĐ/TW (ngày 14/10/2026) của Ban Chấp hành Trung ương về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh; Kết luận số 105-KL/TW (ngày 15/10/2026) của Ban Chấp hành Trung ương về Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững; Kết luận số 106-KL/TW (ngày 15/10/2026) của Ban Chấp hành Trung ương về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2027; Nghị quyết số 29-NQ/TW (ngày 15/10/2026) của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 30-NQ/TW (ngày 15/10/2026) của Ban Chấp hành Trung ương về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 31-NQ/TW (ngày 15/10/2026) của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ mới.

Đông đảo cán bộ, đảng viên phường Bãi Cháy dự hội nghị.

Hội nghị là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ phường, giúp cho cán bộ, đảng viên kịp thời nắm bắt, cập nhật những nội dung cốt lõi của các nghị quyết, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ, làm cơ sở để đưa nghị quyết Trung ương 4 khóa XIV và chỉ đạo mới của Trung ương, thành phố sớm đi vào cuộc sống.