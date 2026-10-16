Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4

Ngày 16/10, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Dự tại điểm cầu Quảng Ninh có đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố; các đồng chí Phó Bí thư Thành ủy. Các đồng chí Uỷ viên BTV Thành ủy dự tại điểm cầu trung tâm thành phố và các xã, phường, đặc khu. Hội nghị được truyền hình trực tuyến tới 764 điểm cầu trong toàn thành phố, với 47.160 đại biểu tham dự.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu nghiên cứu, học tập, quán triệt 6 chuyên đề: Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ mới; Nghị quyết về đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Quy định về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh; Kết luận về Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững; Báo cáo đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2027.

Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Ninh.

Hội nghị nhằm thống nhất cao về nhận thức và hành động đối với những chủ trương, quyết sách lớn của Trung ương, giúp cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy nắm vững nội dung cốt lõi, điểm mới, trọng tâm của Nghị quyết, nâng cao trách nhiệm trong tổ chức thực hiện, cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động khả thi, hiệu quả. Đồng thời, bảo đảm Nghị quyết được triển khai đồng bộ, thống nhất, thông suốt từ Trung ương đến cơ sở, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, khơi dậy quyết tâm chính trị, tinh thần đổi mới, sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, chỉ trong một thời gian rất ngắn sau Hội nghị Trung ương 4, toàn bộ hệ thống văn kiện đã được hoàn thiện để phục vụ cho việc phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện được ngay. Đây cũng là một trong những đổi mới quan trọng trong hoạt động của Đảng, qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền của Đảng

Để triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết vừa được ban hành, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải gắn trách nhiệm triển khai tổ chức thực hiện đối với từng tổ chức Đảng, từng đảng viên. Mỗi đảng viên, tổ chức Đảng từ cấp chi bộ phải xây dựng chương trình hành động để triển khai thực hiện nghị quyết, tạo sự chuyển biến rõ nét trong công việc của từng cán bộ, đảng viên và trong hoạt động chung của các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị. Để công việc bị trì trệ, những điểm nghẽn, vướng mắc đã được chỉ ra không được giải quyết... nhất định phải xem xét trách nhiệm của tổ chức Đảng, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu.