Thanh tra thành phố triển khai các văn bản của Trung ương, Thành ủy

Ngày 14/11, Đảng ủy Thanh tra thành phố tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương và Thành ủy Quảng Ninh.

Lãnh đạo Thanh tra thành phố quán triệt nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương và Thành ủy Quảng Ninh.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt nội dung 17 văn bản quan trọng của Trung ương và Thành ủy Quảng Ninh. Đây là những văn bản có ý nghĩa quan trọng, đề cập đến nhiều vấn đề trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn hiện nay.

Các nội dung được truyền đạt tập trung vào những quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm; đồng thời nhấn mạnh yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong tổ chức thực hiện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Quang cảnh hội nghị.

Trên cơ sở các nội dung được quán triệt, Đảng ủy Thanh tra thành phố sẽ cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của đơn vị; xác định rõ trách nhiệm trong tổ chức thực hiện, gắn việc triển khai nghị quyết với nhiệm vụ chuyên môn.