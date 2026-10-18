Đổi mới phương thức học tập, quán triệt, đưa nghị quyết vào cuộc sống

Tiếp tục đổi mới phương thức học tập, quán triệt, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống là một trong những chỉ đạo trọng tâm của đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Bí thư Đảng ủy UBND thành phố, tại hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của Thành ủy diễn ra trong sáng nay, do Đảng ủy UBND thành phố tổ chức. Hội nghị có hơn 500 đại biểu tham dự tại điểm cầu Trung tâm tổ chức Hội nghị thành phố, đồng thời được kết nối trực tuyến tới các đơn vị trực thuộc Đảng ủy UBND thành phố.

Đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Bí thư Đảng ủy UBND thành phố phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo UBND thành phố và lãnh đạo Công an thành phố trực tiếp truyền đạt, quán triệt sâu sắc 14 văn bản quan trọng của Trung ương, Bộ Chính trị và Thành ủy Quảng Ninh.

Các nghị quyết, chỉ thị, kết luận được quán triệt tại hội nghị đề cập nhiều vấn đề quan trọng, có ý nghĩa định hướng đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong giai đoạn hiện nay.

Các đại biểu nghe quán triệt các văn bản tại hội nghị.

Việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Thành ủy Quảng Ninh nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, điểm mới, trọng tâm của các văn kiện. Trên cơ sở đó các cấp ủy, tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị liên quan cần cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động sát thực tiễn, khả thi, hiệu quả; góp phần nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu trong tổ chức thực hiện; bảo đảm các nghị quyết, chỉ thị được triển khai đồng bộ, thông suốt.

Hội nghị có sự tham gia của hơn 500 đại biểu tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị thành phố và được kết nối trực tuyến đến các đơn vị trực thuộc Đảng ủy UBND thành phố.

Đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Bí thư Đảng ủy UBND thành phố, nhấn mạnh việc học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận cần được thực hiện nghiêm túc, bài bản và đúng đối tượng; bảo đảm cán bộ, đảng viên nắm vững tinh thần, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp để vận dụng hiệu quả vào thực tiễn. Các cấp ủy phải phát huy đầy đủ vai trò lãnh đạo, chủ động cụ thể hóa nội dung nghị quyết phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, tránh hình thức.

Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố, Bí thư Đảng ủy UBND thành phố Quảng Ninh, yêu cầu các ngành, đơn vị nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện; gắn kết quả học tập, quán triệt và triển khai nghị quyết với công tác đánh giá, phân loại cán bộ. Các cơ quan tham mưu cần nâng cao chất lượng công tác tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, bảo đảm các nghị quyết được triển khai hiệu quả.

Quang cảnh hội nghị.

Đảng ủy UBND thành phố và các cấp ủy trực thuộc tiếp tục đổi mới phương thức học tập, quán triệt nghị quyết theo hướng thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm; tăng cường đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện, đưa các chủ trương của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.