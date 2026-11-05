Các địa phương tổ chức trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2026

Ngày 5/11, một số địa phương trên địa bàn thành phố đã tổ chức Lễ trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2026.

*/ Phường Bãi Cháy

Sáng 5/11, Đảng ủy phường Bãi Cháy tổ chức Lễ trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2026. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

Đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, trao tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, trao tặng huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Theo các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy, đợt này phường Bãi Cháy có 76 đảng viên được tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó, 6 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm; 2 đồng chí nhận Huy hiệu 55 năm; 4 đồng chí nhận Huy hiệu 50 năm; 7 đồng chí nhận Huy hiệu 45 năm; 12 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm; 6 đồng chí nhận Huy hiệu 35 năm; 23 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và 16 đồng chí được bổ sung Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng đợt 19/5/2026.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, chúc mừng, ghi nhận và biểu dương những đóng góp, cống hiến của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và sự phát triển của địa phương. Đồng chí nhấn mạnh, Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý, là niềm tự hào, minh chứng cho bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và sự kiên trung của người đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Quý, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bãi Cháy, trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Đồng chí đề nghị Đảng bộ phường Bãi Cháy tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cách mạng và trách nhiệm nêu gương; tăng cường kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng; phát huy sức mạnh hệ thống chính trị và nhân dân trong phát triển kinh tế du lịch, dịch vụ, quản lý đô thị, bảo vệ môi trường, đẩy mạnh chuyển đổi số và chăm lo an sinh xã hội, hướng tới xây dựng Bãi Cháy trở thành phường sinh thái, giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình.

Đồng chí mong muốn các đảng viên lão thành tiếp tục phát huy phẩm chất, uy tín, kinh nghiệm, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và địa phương ngày càng phát triển.

Lễ trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng thể hiện sự trân trọng, ghi nhận của Đảng đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến của các đảng viên; đồng thời góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp niềm tự hào, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong xây dựng Đảng bộ phường ngày càng trong sạch, vững mạnh.

*/ Phường Liên Hòa

Ngày 5/11, Đảng ủy phường Liên Hòa tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2026 cho 11 đảng viên thuộc Đảng bộ phường.

Lãnh đạo phường Liên Hoà trao Huy hiệu Đảng và tặng hoa chúc mừng các đảng viên.

Đợt này, Đảng bộ phường Liên Hoà có 11 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng từ 40 đến 60 năm tuổi Đảng. Trong đó, 5 đảng viên được tặng Huy hiệu 60 năm; 2 đảng viên được tặng Huy hiệu 55 năm; 1 đảng viên được tặng Huy hiệu 50 năm; 2 đảng viên được tặng Huy hiệu 45 năm và 1 đảng viên được tặng Huy hiệu 40 năm.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo phường Liên Hoà chúc mừng và ghi nhận những đóng góp của các đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng. Đồng thời khẳng định đây là sự ghi nhận của Đảng, là phần thưởng cao quý, là minh chứng rõ nét cho quá trình phấn đấu, cống hiến, rèn luyện kiên trung của các đồng chí đảng viên; mong muốn các đảng viên tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, tích cực tham gia góp sức xây dựng tổ chức Đảng ở địa phương, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo. Lễ trao Huy hiệu Đảng vừa thể hiện sự tri ân, ghi nhận công lao của Đảng đối với từng đồng chí, vừa là niềm tự hào chung của toàn thể Đảng bộ và nhân dân phường Liên Hoà.