Đảng ủy HĐND thành phố quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV

Sáng 20/11, Đảng ủy HĐND thành phố Quảng Ninh tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Bí thư Đảng ủy HĐND thành phố, chủ trì.

Tại hội nghị, đại biểu được các đồng chí lãnh đạo HĐND thành phố quán triệt những nội dung trọng tâm của các nghị quyết, quy định, kết luận được Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV thông qua; đồng thời triển khai kế hoạch thực hiện của Ban Thường vụ Thành ủy và Đảng ủy HĐND thành phố.

Đảng ủy HĐND thành phố quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV.

Trong đó, tập trung vào 3 nghị quyết quan trọng về công tác xây dựng Đảng, gồm: Nghị quyết số 29-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 30-NQ/TW về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ; Nghị quyết số 31-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Các đại biểu cũng được nghiên cứu những nội dung cơ bản của các kết luận về thu hút, trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn; tình hình kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026 và kế hoạch năm 2027; các quy định về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư kinh doanh, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; cùng những nội dung liên quan đến tổng kết thực hiện Điều lệ Đảng, tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và 40 năm thực hiện Cương lĩnh.

Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Bí thư Đảng ủy HĐND thành phố, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Bí thư Đảng ủy HĐND thành phố, nhấn mạnh: Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV phải được thực hiện nghiêm túc, gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng chi bộ và trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên. Các cấp ủy, chi bộ trực thuộc cần chủ động cụ thể hóa nội dung nghị quyết vào chương trình, kế hoạch công tác, xác định rõ nhiệm vụ, tiến độ, trách nhiệm và kết quả thực hiện; tránh hình thức, không để việc học tập nghị quyết chỉ dừng lại ở nhận thức.

Đồng chí yêu cầu tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ, kiểm tra, giám sát; đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo đánh giá cán bộ, đảng viên. Tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND thành phố, nhất là công tác thẩm tra, quyết định các vấn đề quan trọng và giám sát việc thực hiện nghị quyết. Trước mắt, chuẩn bị tốt các nội dung trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2026, bảo đảm các nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách và đầu tư công năm 2027 sát thực tiễn, có tính khả thi cao. Đồng thời, tăng cường giám sát việc giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng, xử lý nhà, đất dôi dư, thực hiện phân cấp gắn với nguồn lực cho cấp xã và giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm.

Đặc biệt, phải đánh giá, giám sát chất lượng cán bộ đang công tác tại các Ban HĐND thành phố, Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND thành phố, đại biểu HĐND thành phố; chủ động rà soát, xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận có trình độ, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo đúng tinh thần Nghị quyết số 30-NQ/TW.

Đồng chí cũng đề nghị từng cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm, đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao chất lượng tham mưu và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ; góp phần đưa các nghị quyết của Trung ương vào cuộc sống, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.