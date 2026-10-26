Phường Bình Khê tập huấn nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến

Nhằm nâng cao kỹ năng sử dụng dịch vụ công trực tuyến cho cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn, ngày 24/10, phường Bình Khê tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Đình Thắng, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Khê, khai mạc hội nghị tập huấn.

Các đại biểu được hướng dẫn tra cứu thủ tục hành chính; xác định cơ quan có thẩm quyền, thành phần hồ sơ, điều kiện thực hiện, thời hạn giải quyết và phương thức nhận kết quả; thực hành kê khai biểu mẫu điện tử, chuẩn bị, số hóa thành phần hồ sơ, nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến, theo dõi tiến độ giải quyết và nhận kết quả; hướng dẫn thanh toán trực tuyến, sử dụng tài khoản định danh điện tử, VNeID và bảo đảm an toàn thông tin trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Các nội dung về một số thủ tục hành chính thường xuyên phát sinh thuộc lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch, Văn hóa - Xã hội, Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị cũng được hướng dẫn, trao đổi, giải đáp cụ thể.

Các thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng được củng cố kiến thức tại hội nghị tập huấn.

Thông qua hội nghị, thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng được củng cố kiến thức, kỹ năng thực hành, nâng cao khả năng hỗ trợ người dân tiếp cận và sử dụng dịch vụ công trực tuyến ngay tại khu dân cư. Qua đó, góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến và chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn phường Bình Khê.