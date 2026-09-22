Tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm từ gia đình và xây dựng Gia đình trẻ trách nhiệm - số - xanh

Ngày 22/9, tại phường Móng Cái 1, Hội LHPN thành phố Quảng Ninh tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức, kỹ năng phòng, chống tội phạm từ gia đình và xây dựng Gia đình trẻ trách nhiệm - số - xanh cho đội ngũ Chi trưởng, chi phó, hội viên nòng cốt của Hội LHPN các phường: Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các học viên đã được tập huấn 2 chuyên đề, gồm: Kiến thức, kỹ năng phòng, chống tội phạm từ gia đình và xây dựng Gia đình trẻ trách nhiệm - số - xanh.

Thông qua các chuyên đề nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật cho cán bộ hội và hội viên, là cơ hội để cán bộ, hội viên được trực tiếp trao đổi, tiếp cận những nội dung mới, tạo chuyển biến về nhận thức của cán bộ, hội viên phụ nữ trong công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, giúp họ biết cách quản lý, giáo dục con em và người thân để không sa vào các tệ nạn, vi phạm pháp luật.

Đồng thời, hướng tới hình thành các gia đình có tri thức, kỹ năng số, lối sống thân thiện với môi trường và trách nhiệm với cộng đồng, từng bước xây dựng nền tảng vững chắc cho gia đình trẻ ấm no, hạnh phúc, văn minh, tiến bộ, góp phần tạo dựng xã hội phát triển hài hòa, bền vững và giàu giá trị nhân văn.