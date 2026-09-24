Bồi đắp kỹ năng số cho cộng đồng

Trong hành trình xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, thành phố Quảng Ninh xác định con người là trung tâm, kỹ năng số là điều kiện để công nghệ thực sự đi vào cuộc sống. Bằng các lớp tập huấn, tài liệu hướng dẫn, video trực quan và sự hỗ trợ tận nơi của lực lượng cơ sở, kiến thức số đang được phổ cập rộng khắp, giúp cán bộ làm việc hiệu quả, người dân tự tin sử dụng dịch vụ số.

Cán bộ MTT và Đoàn Thanh niên xã Tiên Yên trực tiếp hướng dẫn người dân thôn Phong Dụ sử dụng hệ thống giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến.

Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách và hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến được triển khai thường xuyên, linh hoạt cả trực tiếp lẫn trực tuyến. Cùng với hội nghị, lớp tuyên truyền, các cơ quan xây dựng video, phát hành tờ rơi, duy trì đường dây nóng và tổ hỗ trợ lưu động. Nội dung đi vào thao tác cụ thể: Sử dụng Cổng dịch vụ công quốc gia, VNeID, chữ ký số, thanh toán trực tuyến, nộp và theo dõi hồ sơ điện tử, kiosk thông minh, bản sao số…

8 tháng năm 2026, Trung tâm Phục vụ hành chính công tổ chức 11 lớp tuyên truyền cho tổ chức, doanh nghiệp, người dân với 692 lượt tham gia; xây dựng 14 video và phát hành 84.000 tờ rơi. Riêng năm 2026 có 3 video hướng dẫn về mô hình Trung tâm một cấp, tài khoản doanh nghiệp và cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID. Thành phố cũng phát hành 24.000 tờ rơi về kiosk thông minh, bản sao số và hỗ trợ lưu động thủ tục đất đai.

Phong trào “Bình dân học vụ số” tạo nên mạng lưới hỗ trợ rộng khắp. Toàn thành phố duy trì 1.538 Tổ công nghệ số cộng đồng với 11.803 thành viên tại 100% thôn, bản, khu phố, trực tiếp hướng dẫn VNeID, hồ sơ trực tuyến và thanh toán điện tử. Mặt trận Tổ quốc cùng các tổ chức thành viên tổ chức gần 1.100 hội nghị, lớp tuyên truyền, thu hút trên 160.000 lượt người. Lực lượng thanh niên tổ chức 580 lớp cho trên 25.000 lượt đoàn viên, thanh thiếu nhi và hỗ trợ trên 30.000 lượt người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến.

Hiệu quả của cách làm “cầm tay chỉ việc” thể hiện rõ trong đời sống. Ông Nguyễn Văn Lưu, khu phố 2 (phường Cao Xanh), cho biết: “Trước đây tôi còn lúng túng khi thao tác trên VNeID; sau khi được cán bộ hướng dẫn từng bước, việc sử dụng ứng dụng đã thuận tiện hơn”. Qua đó cho thấy, tuyên truyền sẽ phát huy giá trị khi nội dung dễ hiểu, người hướng dẫn kiên trì và người dân được thực hành ngay trên thiết bị của mình.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đầm Hà hướng dẫn người dân giải quyết TTHC trên hệ thống trực tuyến.

Năm 2026, UBND thành phố phê duyệt kế hoạch tổ chức 122 lớp về chuyển đổi số cho 10.785 lượt học viên; trong đó 31 lớp dành cho 2.353 lượt cán bộ, công chức, viên chức cấp xã, gắn với vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Nội dung gồm kỹ năng số cơ bản và nâng cao; ứng dụng AI, khai thác dữ liệu, vận hành hệ thống; xử lý hồ sơ điện tử, chữ ký số, thanh toán trực tuyến; bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân… Việc bồi dưỡng theo yêu cầu công việc giúp kiến thức sớm chuyển hóa thành năng lực thực hành.

Còn trong 6 tháng đầu năm, Sở Khoa học và Công nghệ tập huấn Luật Công nghiệp công nghệ số cho 4.400 lượt cán bộ, công chức, viên chức; Luật Chuyển đổi số cho 190 lượt người và ứng dụng AI trong khu vực công cho 500 lượt người. Công an thành phố tổ chức 28 lớp, khóa đào tạo cho 10.650 lượt cán bộ, chiến sĩ; bồi dưỡng chuyển đổi số trên MobiEdu cho 3.033 cán bộ, đạt 100%; tập huấn, diễn tập an ninh mạng cho gần 1.000 lượt người. Ngành Y tế tổ chức 10 lớp ứng dụng AI cho khoảng 1.000 cán bộ.

Nói về bồi dưỡng kỹ năng số cho cộng đồng, bà Nguyễn Thị Hương Liễu, Phó Chủ tịch UBND phường Mạo Khê, nhấn mạnh: “Chuyển đổi số phải bắt đầu từ những việc người dân có thể sử dụng, cảm nhận hiệu quả, hướng tới phục vụ thuận tiện và nhanh hơn. Điều đó đặt ra yêu cầu tuyên truyền đúng đối tượng, sát nhu cầu, tăng thực hành, thường xuyên cập nhật cách nhận diện lừa đảo và bảo vệ thông tin cá nhân. Các địa phương cần duy trì lực lượng hỗ trợ tại khu dân cư, quan tâm người cao tuổi, người ở vùng xa và nhóm còn hạn chế khả năng tiếp cận công nghệ”.

Để phong trào bền vững, bồi dưỡng kỹ năng số cần gắn với đánh giá sau tập huấn, lấy khả năng tự thực hiện dịch vụ số làm thước đo. Tài liệu hướng dẫn phải ngắn gọn, dễ tìm; cán bộ cơ sở cần cập nhật AI, dữ liệu và an ninh mạng. Đồng thời, thành phố cần nhân rộng mô hình hiệu quả, phát huy vai trò của đoàn viên và thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng trong hỗ trợ gia đình, khu dân cư.

Thực tế thời gian qua cho thấy, Quảng Ninh đang biến kỹ năng số thành kỹ năng thiết yếu. Khi cán bộ làm chủ công nghệ, người dân tự tin sử dụng tiện ích, chuyển đổi số sẽ nâng cao chất lượng phục vụ, thu hẹp khoảng cách và xây dựng thành phố hiện đại.