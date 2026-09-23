Tập huấn triển khai liên thông điện tử các thủ tục hành chính

Chiều 23/9, Công an thành phố Quảng Ninh tổ chức hội nghị tập huấn triển khai Nghị định số 301/2026/NĐ-CP (ngày 30/7/2026) của Chính phủ về thực hiện liên thông điện tử các thủ tục hành chính. Hội nghị tổ chức trực tiếp, kết hợp trực tuyến đến 54 xã, phường, đặc khu.

Quang cảnh hội nghị.

Nghị định số 301/2026/NĐ-CP quy định việc thực hiện liên thông điện tử đối với 2 nhóm thủ tục hành chính; gồm: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế và cấp thẻ căn cước cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất.

Các đại biểu được hướng dẫn triển khai phần mềm Dịch vụ công liên thông; cấp, sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và ứng dụng VNeID; nghe quán triệt những điểm mới trong quy định, quy trình thực hiện các thủ tục hành chính liên thông.

Một trong những nội dung đáng chú ý là thủ tục cấp thẻ căn cước cho trẻ em dưới 6 tuổi được tích hợp trong quy trình liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế. Trước đây, việc cấp thẻ căn cước cho nhóm đối tượng này được thực hiện ở cấp huyện, cấp tỉnh; theo quy định mới, thủ tục được triển khai tại cấp xã.

Nghị định số 301/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/9/2026. Việc tập huấn nhằm thống nhất cách thức triển khai, đồng thời kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về thể chế, hạ tầng và đường truyền, bảo đảm các quy trình liên thông được thực hiện thông suốt, hiệu quả ngay từ cơ sở.