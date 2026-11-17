Phường Hà Lầm khai mạc Tuần văn hoá Đại đoàn kết dân tộc năm 2026

Ngày 17/11, tại Nhà Văn hóa khu phố Hà Lầm 1, phường Hà Lầm tổ chức khai mạc chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời phát động Tuần Văn hóa Đại đoàn kết dân tộc năm 2026. Chương trình thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Tuần Văn hóa Đại đoàn kết dân tộc năm 2026 của phường Hà Lầm.

Chương trình diễn ra sôi nổi với màn trống hội và các tiết mục văn nghệ gồm những ca khúc ca ngợi quê hương, đất nước và Vùng mỏ Quảng Ninh. Các trò chơi dân gian như kéo co, nhảy sạp cùng những gian hàng chợ quê thu hút đông đảo người dân tham gia, cổ vũ.

Các chương trình văn nghệ đặc sắc, vui tươi tại chương trình.

Các hoạt động giao lưu nhảy sạp...

... kéo co, thu hút sự tham gia, cổ vũ của đông đảo người dân.

Trong khuôn khổ chương trình, người dân và du khách còn được tham quan không gian triển lãm ảnh nghệ thuật và tư liệu với chủ đề "Ký ức thợ mỏ Hà Lầm", tái hiện những dấu ấn lịch sử cùng quá trình lao động, xây dựng và phát triển của các thế hệ thợ mỏ.

﻿Các đại biểu, người dân tham quan không gian triển lãm ảnh nghệ thuật và tư liệu với chủ đề “Ký ức thợ mỏ Hà Lầm”.

Tuần văn hóa Đại đoàn kết dân tộc phường Hà Lầm năm 2026 diễn ra từ ngày 17-21/11/2026. Đây là dịp để tôn vinh, gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Qua đó, góp phần khơi dậy niềm tự hào về quê hương Vùng mỏ, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức xây dựng phường Hà Lầm ngày càng văn minh, giàu đẹp, nghĩa tình.