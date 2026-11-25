Đổi mới công tác dân tộc, tôn giáo đáp ứng yêu cầu mới

Trong giai đoạn mới, công tác dân tộc, tôn giáo tiếp tục được xác định là nhiệm vụ quan trọng, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy vai trò của đồng bào các dân tộc, tôn giáo trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Quảng Ninh có 21 xã, phường, đặc khu và 49 thôn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), miền núi. Theo kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 1/4/2019, toàn thành phố có 162.531 người là DTTS, chiếm 12,31% dân số, cư trú ở hơn 85% diện tích của thành phố. Bên cạnh đó, trên địa bàn thành phố có 4 tôn giáo đang hoạt động với hàng trăm nghìn tín đồ, chức sắc, chức việc, nhà tu hành.

Cán bộ Sở KH&CN hướng dẫn chuyển đổi số trong hoạt động tôn giáo. Ảnh: Dương Trường

Năm 2026, tình hình dân tộc, tôn giáo và tín ngưỡng trên địa bàn thành phố cơ bản ổn định. Các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng, lễ hội văn hóa đảm bảo đúng quy định của pháp luật, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tâm linh chính đáng của nhân dân. Nhiều giá trị văn hóa, lịch sử gắn với tín ngưỡng, tôn giáo được bảo tồn và phát huy; góp phần thúc đẩy phát triển du lịch văn hóa, du lịch tâm linh; đồng thời tăng cường gắn kết cộng đồng, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Nhận thức rõ vai trò của công tác dân tộc, tôn giáo trong sự phát triển chung của thành phố, ngày 7/11/2026, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Kế hoạch số 141-KH/TU về việc quán triệt, tuyên truyền, vận động và lãnh đạo tổ chức thực hiện một số chủ trương của Đảng về công tác dân tộc, tôn giáo trong giai đoạn mới. Qua đó, góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý thống nhất của Nhà nước đối với công tác dân tộc, tôn giáo, xác định công tác dân tộc, tôn giáo là trách nhiệm, nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị.

Theo kế hoạch, các cấp ủy, tổ chức Đảng chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền, thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo; đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, dân vận theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp từng địa bàn, đối tượng. Đồng thời, chú trọng sử dụng tiếng dân tộc, kết hợp trực tiếp với trực tuyến, phát huy hệ thống truyền thông, nền tảng số và vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội, người có uy tín, chức sắc tôn giáo.

Đặc biệt, phải nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dự báo, nắm tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở, nhất là tại vùng biên giới, địa bàn trọng điểm và trên không gian mạng; tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang và chính quyền địa phương. Bên cạnh đó, chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, văn hóa, viện trợ, tài trợ, đầu tư nước ngoài trái quy định để vi phạm pháp luật, kích động, lôi kéo, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Người Dao Thanh Phán xã Kỳ Thượng làm du lịch cộng đồng từ bản sắc văn hóa vùng cao. Ảnh: Phạm Học

Trong giai đoạn mới, Thành ủy cũng tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động của các hội ở địa phương có đông đồng bào DTTS, hướng dẫn hoạt động các hội đúng quy định của pháp luật; không để hình thành hội, nhóm mang tính chất dân tộc riêng biệt, khép kín. Theo đó, ưu tiên các mô hình hội, nhóm theo địa bàn, ngành nghề, lĩnh vực hoạt động, có thành viên thuộc nhiều dân tộc cùng tham gia, hoạt động đúng pháp luật.

Cùng với đó, tiếp tục nêu cao, phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và lực lượng nòng cốt ở cơ sở trong tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo. Đặc biệt, tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, phản ánh, kiến nghị của đồng bào DTTS, đồng bào theo tôn giáo.

Kế hoạch yêu cầu đổi mới công tác vận động, kết nối người có uy tín trong đồng bào DTTS, chức sắc, chức việc, nhà tu hành, người tiêu biểu trong các tôn giáo, trưởng bản, trí thức, doanh nhân, cá nhân có ảnh hưởng và các tổ chức phù hợp tham gia trong khuôn khổ MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Không chỉ vậy, còn phải tăng cường vận động đồng bào DTTS, đồng bào theo tôn giáo tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, các hoạt động nhân đạo, từ thiện, phong trào thi đua yêu nước...

Với những giải pháp phù hợp trong tình hình mới, công tác dân tộc, tôn giáo chắc chắn sẽ được triển khai hiệu quả hơn, góp phần nâng cao đời sống đồng bào, phát huy sức mạnh đoàn kết trong cộng đồng. Qua đó, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo động lực thúc đẩy thành phố phát triển bền vững.