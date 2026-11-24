Phường Móng Cái 1: Bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa

Nhằm bảo tồn, phát huy giá trị các cơ sở tín ngưỡng, di tích lịch sử - văn hóa giữa nhịp sống mới ở vùng biên, phường Móng Cái 1 chọn cách làm bài bản từ quản lý hồ sơ, bảo vệ chặt chẽ yếu tố gốc đến khơi dậy nguồn lực cộng đồng để gìn giữ, lan tỏa di sản bền vững.

Phường Móng Cái 1 hiện có 25 di tích. Trong đó, có 1 di tích quốc gia đặc biệt là đình Trà Cổ; 2 di tích quốc gia gồm chùa Nam Thọ, chùa Xuân Lan; 7 di tích cấp tỉnh, như: Đình Tràng Vĩ, đền Thánh Mẫu, đình Bình Ngọc, đồi Trần Phú, các địa điểm lưu niệm và ghi dấu sự kiện liên quan đến Bác Hồ, địa điểm thành lập chi bộ Đảng đầu tiên tại Móng Cái; cùng 15 di tích thuộc danh mục kiểm kê. Nhiều cơ sở lưu giữ sắc phong, tư liệu Hán Nôm và hiện vật có giá trị. Năm 2026, phường tổ chức 6 lễ hội truyền thống gắn với di tích, cùng 10 chương trình văn nghệ, trò chơi dân gian, thu hút trên 50.000 lượt người dân và du khách.

Lễ rước kiệu nghênh thần trên biển tại Lễ hội đình Trà Cổ năm 2025.

Trong bảo vệ, bảo quản, tu bổ, tôn tạo công trình và cảnh quan, địa phương bám sát nguyên tắc giữ gìn yếu tố gốc, không tự ý làm thay đổi kiến trúc, đồng thời rà soát kỹ từng điểm để đề xuất đầu tư sát thực tế. Trọng tâm hiện nay là các nhiệm vụ, kiến nghị đầu tư: Đề nghị tỉnh triển khai quy hoạch mở rộng không gian di tích quốc gia đặc biệt đình Trà Cổ và xây dựng thêm hạng mục phụ trợ còn thiếu; triển khai quy hoạch mở rộng không gian đền Thánh Mẫu, chỉnh trang, sửa chữa khuôn viên, bờ kè bị sạt lở do bão; đề xuất chủ trương tiếp tục triển khai dự án xây mới đình Vạn Xuân do trước đây dừng vì thiếu nguồn xã hội hóa; mở rộng quy hoạch đầu tư di tích đồi Trần Phú tương xứng giá trị lịch sử; xây dựng hệ thống kè chống sạt lở tại khu vực Miếu Đôi - Trà Cổ và Miếu Gạnh Út.

Song song với hạ tầng, cảnh quan, phường chú trọng quản lý, bảo vệ hiện vật, cổ vật, sắc phong và tư liệu lịch sử. Nhiều di tích lưu giữ sắc phong quý như đình Trà Cổ (12 sắc phong), đình Tràng Vĩ (6 sắc phong), đình Bình Ngọc và đình Vạn Xuân (mỗi nơi 5 sắc phong), miếu Gạnh Út (2 sắc phong), cùng tư liệu Hán Nôm, đồ thờ tự. Các tổ quản lý thường xuyên theo dõi, vệ sinh cơ học, chống ẩm mốc, mối mọt, kiểm soát chặt việc di dời, bổ sung hiện vật để phòng ngừa hư hỏng, thất thoát. Trong bảo tồn văn hóa phi vật thể, quản lý tín ngưỡng và lễ hội, phường ban hành đầy đủ kế hoạch, thông báo tổ chức lễ hội trang trọng, tiết kiệm, gắn với nghi lễ truyền thống, trò chơi dân gian; đẩy mạnh tuyên truyền phòng ngừa mê tín dị đoan, thương mại hóa hay trục lợi tín ngưỡng.

Về sưu tầm, số hóa và quảng bá giá trị di sản, phường từng bước hệ thống hồ sơ theo hướng “mỗi di tích một bộ hồ sơ quản lý”, làm 8 video giới thiệu di tích, phối hợp với Trường Đại học Hạ Long nghiên cứu, quay phim quảng bá lễ hội đình Trà Cổ và tuyên truyền qua truyền thanh cơ sở, cổng thông tin, mạng xã hội.

Đền Thánh Mẫu được triển khai quy hoạch mở rộng không gian, chỉnh trang, sửa chữa khuôn viên, bờ kè bị sạt lở do bão.

Ông Trạc Minh Quyền, Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Móng Cái 1, cho biết: “Phường đang rà soát toàn bộ hồ sơ của 25 di tích theo hướng mỗi di tích có một bộ hồ sơ quản lý riêng, gắn với cập nhật hiện trạng và từng bước số hóa. Cùng với việc kiến nghị cấp trên tháo gỡ khó khăn về quy hoạch, đầu tư hạ tầng ở những điểm bị sạt lở, xuống cấp, phòng tiếp tục hướng dẫn các tổ quản lý làm tốt công tác bảo vệ hiện vật, công khai tài chính minh bạch và phát huy vai trò của người dân trong giữ gìn lễ hội, phục vụ du lịch văn hóa. Tuy nhiên, hiện nay, việc số hóa, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu, ứng dụng mã QR, thuyết minh số và kết nối tuyến điểm du lịch văn hóa còn ở bước đầu, chưa tương xứng tiềm năng. Thời gian tới, phường đẩy mạnh kết nối các di tích, “địa chỉ đỏ” với doanh nghiệp du lịch để hình thành tour, tuyến trải nghiệm; đồng thời phát huy vai trò của cộng đồng dân cư - vừa là lực lượng trông coi, giữ gìn vệ sinh, bảo vệ hiện vật, vừa là chủ thể thực hành nghi lễ, truyền dạy giá trị truyền thống và đóng góp nguồn lực xã hội hóa công khai, minh bạch”.

Khi quy hoạch, nguồn lực đầu tư và sự chung tay của người dân được kết nối chặt chẽ, hệ thống di tích ở phường Móng Cái 1 sẽ có thêm điều kiện bảo tồn bền vững và phát huy hiệu quả hơn trong đời sống.