Phường Yên Tử: Khánh thành và bàn giao các công trình nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Ngày 15/11, nhân kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2026), lãnh đạo phường Yên Tử và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Quảng Ninh dự lễ khánh thành, bàn giao các công trình dân sinh ý nghĩa và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân địa phương.

Tại khu Phong Thái, các đại biểu đã dự khánh thành và bàn giao Nhà nhân đạo cho gia đình ông Bùi Văn Phòng. Công trình có tổng kinh phí hỗ trợ 200 triệu đồng từ sự chung tay của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Quảng Ninh, các doanh nghiệp và nhà hảo tâm. Dịp này, Hòa thượng Thích Thanh Quyết cũng trao tặng gia đình ông Phòng ti vi và tủ lạnh, giúp gia đình ổn định sinh hoạt.

Các đồng chí lãnh đạo, đại diện các đơn vị, nhà hảo tâm đã trao những phần quà tân gia, chúc mừng và động viên gia đình ông Bùi Văn Phòng.

Tiếp đó, đoàn đã dự khánh thành công trình đường điện chiếu sáng khu Phong Thái với tổng kinh phí 50 triệu đồng (trong đó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Quảng Ninh hỗ trợ 30 triệu đồng), góp phần bảo đảm an toàn giao thông và an ninh trật tự tại địa bàn.

Đại diện các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy, Ban lãnh đạo khu Phong Thái và đông đảo nhân dân tham gia khánh thành công trình đường điện chiếu sáng khu.

Cũng trong ngày 15/11, Hòa thượng Thích Thanh Quyết, Đại biểu Quốc hội khóa XVI, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Quảng Ninh, cùng các đại biểu Quốc hội khóa XVI, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền và Ủy ban MTTQ phường Yên Tử đã đến dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng nhân dân khu Phong Thái và khu Khe Sú.

Tại đây, các đại biểu đã biểu dương tinh thần đoàn kết, giữ gìn bản sắc văn hóa và kết quả xây dựng đời sống văn hóa của nhân dân địa phương. Nhân dịp này, đại diện Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Quảng Ninh đã trao tặng hệ thống loa, ti vi và nhiều phần quà thiết thực nhằm phục vụ các hoạt động văn hóa, sinh hoạt cộng đồng tại hai khu dân cư.