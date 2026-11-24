Sôi nổi ngày hội “Sắc màu văn hóa Việt Nam - Thắm tình quân dân” tại xã Quảng Đức

Ngày 24/11, nhân kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam, Trung đoàn 43 (Sư đoàn 395) phối hợp với xã Quảng Đức tổ chức Ngày hội văn hóa với chủ đề “Sắc màu văn hóa Việt Nam - Thắm tình quân dân”. Chương trình thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ đơn vị cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương tham gia.

Các đại biểu tham quan không gian văn hoá các dân tộc xã Quảng Đức.

Tại ngày hội, các đại biểu, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn đã cùng thưởng thức chương trình giao lưu văn nghệ đặc sắc. Các tiết mục tập trung ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu, tình yêu quê hương, đất nước, truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam và hình ảnh người chiến sĩ Bộ đội Cụ Hồ. Bên cạnh đó, những điệu múa mang đậm âm hưởng núi rừng cùng phần trình diễn nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc xã Quảng Đức đã tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi.

Điểm nhấn thu hút sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo người xem là chuỗi hoạt động giao lưu văn hóa và các trò chơi dân gian truyền thống. Sự tham gia hào hứng của cả bộ đội và bà con nhân dân đã tạo nên không gian sinh hoạt cộng đồng gần gũi, đầm ấm.

Các hoạt động giao lưu văn hóa và các trò chơi dân gian truyền thống thu hút đông đảo người xem, cổ vũ.

Thông qua ngày hội, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 43 và nhân dân xã Quảng Đức có thêm điều kiện giao lưu, trao đổi, nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm tăng cường công tác dân vận, củng cố mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương.

Những hoạt động ý nghĩa tại ngày hội tiếp tục khẳng định tinh thần gần dân, trọng dân, hiểu dân của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 43. Qua đó, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc, chung sức cùng địa phương giữ vững an ninh trật tự, xây dựng xã Quảng Đức ngày càng phát triển và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.